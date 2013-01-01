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    【金融】沪深股市双双大跌  
    [2009年02月17日]
    【海外】俄罗斯多管齐下促就业   
    [2009年02月17日]
    【金融】东京日经股指跌104点  
    [2009年02月17日]
    【政经】新西兰总理会见中共代表团  
    [2009年02月17日]
    【产业】三鹿重组方承诺全员聘用原职工  
    [2009年02月17日]
    【金融】台北股市下跌99点  
    [2009年02月17日]
    【海外】韩国防白皮书称朝是韩“直接且严重的威胁”  
    [2009年02月17日]
    【政经】“扫黄打非”今年将开展三阶段集中行动　  
    [2009年02月17日]
    【政经】国际版权交易中心在京落成  
    [2009年02月17日]
    【政经】国务院向全国人大汇报地方债情况  
    [2009年02月17日]
    【海外】菲律宾海外劳工汇款去年增长13.7%  
    [2009年02月17日]
    【海外】波兰称尚不具备条件进入欧洲汇率机制第二阶段  
    [2009年02月17日]
    【海外】英汽车业再掀裁员高潮  
    [2009年02月17日]
    【海外】捷克通过一揽子抗衰退计划  
    [2009年02月17日]
    【海外】匈牙利宣布一揽子改革计划  
    [2009年02月17日]
    【产业】欧莱雅集团去年净利润下跌27%  
    [2009年02月17日]
    【政经】1月大陆与台湾贸易额同比降55.5%  
    [2009年02月17日]
    【政经】1月内地与香港贸易额同比降37%  
    [2009年02月17日]
    【政经】云南全面调查印支虎分布状况  
    [2009年02月17日]
    【政经】青海“双黄连注射液”不良反应患者病情趋于稳定  
    [2009年02月17日]
    【金融】沪深早盘双双收跌  
    [2009年02月17日]
    【政经】去年中国与沙特贸易额逾400亿美元  
    [2009年02月17日]
    【海外】美成立汽车业特别工作组  
    [2009年02月17日]
    【海外】奥巴马表示美将加强同土耳其关系  
    [2009年02月17日]
    【海外】欧盟或采取行动控制成员国财政赤字  
    [2009年02月17日]
    【海外】欧盟官员提醒成员国注意财政中长期稳定  
    [2009年02月17日]
    【海外】欧洲议会敦促欧盟对保护主义说不  
    [2009年02月17日]
    【金融】人民币对美元汇率中间价继续下行  
    [2009年02月17日]
    【金融】东京日经股指早盘下跌1.45%  
    [2009年02月17日]
    【海外】莫斯科强降雪引发数千起交通事故  
    [2009年02月17日]
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