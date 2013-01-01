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    【海外】法英两国核潜艇在大西洋相撞  
    [2009年02月16日]
    【海外】俄罗斯与玻利维亚签署多项合作文件  
    [2009年02月16日]
    【政经】澳门行政长官选举管理委员会开始接受登记  
    [2009年02月16日]
    【政经】两部委五项金融举措促农民专业合作社发展  
    [2009年02月16日]
    【政经】港外汇基金境外资产1月减少近5亿港元  
    [2009年02月16日]
    【政经】湘赣黔闽川滇等地火情严峻  
    [2009年02月16日]
    【金融】保监会公布首批部级立项课题  
    [2009年02月16日]
    【金融】北生药业遭上证所公开谴责  
    [2009年02月16日]
    【产业】大飞机项目完成初步总体技术方案  
    [2009年02月16日]
    【政经】香港去年整体出口货量上升2.9%  
    [2009年02月16日]
    【产业】伊藤忠收购杉杉集团28%股权  
    [2009年02月16日]
    【政经】去年全国海洋生产总值占GDP近一成  
    [2009年02月16日]
    【海外】以军逮捕27名巴勒斯坦人  
    [2009年02月16日]
    【海外】韩总理要求朝鲜完全弃核  
    [2009年02月16日]
    【金融】“09渝隆债”将上市交易  
    [2009年02月16日]
    【政经】1月中央本级财政收入降28.4%  
    [2009年02月16日]
    【政经】演员主持医疗健康节目被禁止  
    [2009年02月16日]
    【海外】马来西亚警方抓获七名印尼海盗  
    [2009年02月16日]
    【政经】1月全国财政收入约6131亿元  
    [2009年02月16日]
    【金融】上海期金小幅收跌  
    [2009年02月16日]
    【金融】国内现货黄金小幅下滑  
    [2009年02月16日]
    【政经】西藏花卉首次出口到尼泊尔  
    [2009年02月16日]
    【政经】青海省政府机构改革启动  
    [2009年02月16日]
    【金融】香港恒生指数跌99点  
    [2009年02月16日]
    【海外】巴格达炸弹袭击致14人伤亡  
    [2009年02月16日]
    【产业】中国启动六个大型风电基地规划建设  
    [2009年02月16日]
    【政经】全国旱情继续缓和  
    [2009年02月16日]
    【金融】沪深B股双双出现1%左右涨幅  
    [2009年02月16日]
    【金融】沪深股市量价齐升  
    [2009年02月16日]
    【金融】农行300亿元授信支持上海城投  
    [2009年02月16日]
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