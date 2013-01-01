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    【政经】亚太经合组织与香港签订谅解备忘录  
    [2009年02月16日]
    【政经】1月中国对外承包同比增长23%  
    [2009年02月16日]
    【金融】16日钢铁认购权证涨幅靠前  
    [2009年02月16日]
    【金融】16日中小板指数微涨0.65%  
    [2009年02月16日]
    【政经】中国1月消费实现“开门红”  
    [2009年02月16日]
    【政经】中国水上运输去年死亡失踪351人  
    [2009年02月16日]
    【政经】中国将新辟内蒙至蒙古航路  
    [2009年02月16日]
    【产业】大庆油田创“超深井”纪录  
    [2009年02月16日]
    【金融】东京日经股指下跌0.38%  
    [2009年02月16日]
    【产业】国内钢价首次出现回调  
    [2009年02月16日]
    【政经】四成城市房价跌回一年前  
    [2009年02月16日]
    【海外】尼加拉瓜发生里氏4.1级地震  
    [2009年02月16日]
    【政经】六成香港大学生愿在内地发展  
    [2009年02月16日]
    【海外】就业成奥巴马经济刺激计划关键词   
    [2009年02月16日]
    【政经】太原深圳海关开展区域通关合作  
    [2009年02月16日]
    【金融】东京日经指数收跌0.4%  
    [2009年02月16日]
    【政经】商标网上申请开始试行  
    [2009年02月16日]
    【海外】经济危机下奥运申办节俭成风  
    [2009年02月16日]
    【金融】台北股市收盘微跌  
    [2009年02月16日]
    【产业】奥凯“停飞”客运航线全部复航  
    [2009年02月16日]
    【产业】北京中高档二手房牛年开门红  
    [2009年02月16日]
    【海外】委内瑞拉议会通过官员连任限制修宪案  
    [2009年02月16日]
    【政经】商务部：中方支持WTO抑制保护主义泛滥  
    [2009年02月16日]
    【政经】新疆民丰发生4.3级地震  
    [2009年02月16日]
    【海外】首座零排放考察站落户南极洲  
    [2009年02月16日]
    【海外】澳洲火灾纵火嫌疑人名字公布  
    [2009年02月16日]
    【海外】卡塔尔称欧佩克已做好再次减产准备  
    [2009年02月16日]
    【海外】阿根廷农牧产区旱情缓解  
    [2009年02月16日]
    【金融】沪深股市早盘收涨  
    [2009年02月16日]
    【政经】1月中国实际利用外资同比降32.67%  
    [2009年02月16日]
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