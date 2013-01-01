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    【金融】日经股指早盘跌0.21%  
    [2009年02月16日]
    【产业】银川房价涨幅连续六月领跑全国  
    [2009年02月16日]
    【海外】白宫敦促汽车业谈判各方作出妥协  
    [2009年02月16日]
    【海外】朝中央社否认朝将发射远程导弹  
    [2009年02月16日]
    【海外】智利直升机坠毁13人死亡  
    [2009年02月16日]
    【海外】苏伊士运河收入大幅下滑  
    [2009年02月16日]
    【海外】白宫：经济刺激计划不会立刻见效  
    [2009年02月16日]
    【金融】人民币对美元汇率中间价小幅回落  
    [2009年02月16日]
    【金融】人民币市场汇价（2月16日）  
    [2009年02月16日]
    【金融】沪深股市双双高开  
    [2009年02月16日]
    【产业】云南去年房地产投资完成557.59亿元  
    [2009年02月16日]
    【政经】云南今年将建11万套廉租住房  
    [2009年02月16日]
    【海外】日本GDP上季度实际下降12.7%  
    [2009年02月16日]
    【产业】国家电网经营菲律宾国家输电网  
    [2009年02月16日]
    【海外】巴基斯坦塔利班宣布停火十天  
    [2009年02月16日]
    【海外】以总理称在被俘以士兵获释前不会开放加沙口岸   
    [2009年02月16日]
    【政经】黑龙江乌苏里江药业佳木斯分公司全面停产  
    [2009年02月15日]
    【海外】埃及两车相撞至少16人亡  
    [2009年02月15日]
    【海外】巴格达发生爆炸事件一死六伤  
    [2009年02月15日]
    【海外】金永南谴责韩国破坏朝韩关系  
    [2009年02月15日]
    【政经】东营市原副市长陈兴銮被查处  
    [2009年02月15日]
    【海外】日本东北部发生里氏6级地震  
    [2009年02月15日]
    【政经】杨湘洪被罢免温州市人大代表  
    [2009年02月15日]
    【海外】沙特国王对内阁作出调整  
    [2009年02月15日]
    【政经】全国作物受旱面积1.04亿亩  
    [2009年02月15日]
    【政经】湖北省委首次差额票选厅级干部  
    [2009年02月15日]
    【政经】中国将收储30万吨白砂糖  
    [2009年02月15日]
    【海外】澳总理出席火灾灾区悼念仪式  
    [2009年02月15日]
    【政经】香港机场1月货运量下降近三成  
    [2009年02月15日]
    【产业】三元将参与三鹿破产财产竞拍  
    [2009年02月15日]
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