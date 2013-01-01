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    【海外】波兰将不会向阿富汗增兵  
    [2009年02月15日]
    【海外】乌克兰火车汽车相撞6死11伤  
    [2009年02月15日]
    【政经】在巴被绑架中国工程师获释  
    [2009年02月15日]
    【政经】香港将采取措施缓解就业压力  
    [2009年02月14日]
    【海外】西方七国集团财长和央行行长会议反对贸易保护主义  
    [2009年02月14日]
    【金融】友邦保险在港招聘3000人  
    [2009年02月14日]
    【政经】福建三明森林火灾全部扑灭   
    [2009年02月14日]
    【政经】我国将实行最严格水资源管理制度  
    [2009年02月14日]
    【政经】山西南部大部旱情缓解　  
    [2009年02月14日]
    【政经】福建沙县森林大火系当地群众乱扔烟头引起  
    [2009年02月14日]
    【政经】四川九龙县森林火灾火势得到全面控制  
    [2009年02月14日]
    【海外】澳大利亚灾后重建小组将于下周提交详细计划  
    [2009年02月14日]
    【海外】美国花生公司申请破产  
    [2009年02月14日]
    【海外】美六成民众对食品安全体系缺乏信心  
    [2009年02月14日]
    【金融】1月上海存贷款双双“激增”  
    [2009年02月14日]
    【金融】本周债市小幅反弹 现企稳迹象  
    [2009年02月14日]
    【金融】阿根廷加强外汇交易监控  
    [2009年02月14日]
    【金融】流动性充裕助推A股持续强势走高  
    [2009年02月14日]
    【金融】基金本周净值整体上升  
    [2009年02月14日]
    【政经】港珠澳大桥有望年底动工   
    [2009年02月14日]
    【海外】人权理事会将召开会议讨论金融危机对贫困人口影响  
    [2009年02月14日]
    【海外】美再推迟“发现”号航天飞机发射  
    [2009年02月14日]
    【海外】经济学家下调今年美经济增长预测  
    [2009年02月14日]
    【海外】印度发生火车出轨事故至少15人死亡  
    [2009年02月14日]
    【海外】英国一客机降落时发生故障  
    [2009年02月14日]
    【政经】浙江丽水一公安分局副局长涉嫌集资诈骗潜逃被抓获  
    [2009年02月14日]
    【政经】上海严控“问题”双黄连注射液  
    [2009年02月14日]
    【政经】福建沙县复燃的森林大火全部扑灭  
    [2009年02月14日]
    【海外】拉脱维亚总统宣布对总理不信任  
    [2009年02月14日]
    【政经】美国务卿认为美中积极合作非常重要   
    [2009年02月14日]
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