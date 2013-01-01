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    • 【海外】美联储延长决策例会举行时间
    2009年02月14日 11:33


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    【海外】津巴布韦联合政府正式成立  
    [2009年02月14日]
    【海外】德联邦议院通过第二套经济刺激计划  
    [2009年02月14日]
    【政经】一中国公民在纽约州布法罗坠机事故中遇难  
    [2009年02月14日]
    【政经】陈水扁声请“停止羁押”“撤销羁押”被驳回  
    [2009年02月14日]
    【产业】中国出口集装箱运输市场需求反弹　  
    [2009年02月14日]
    【金融】人民币对欧元波动趋稳　对英镑急升3700个基点  
    [2009年02月14日]
    【产业】美汽车部件厂商申请政府救助  
    [2009年02月14日]
    【海外】西方七国集团财长和央行行长讨论金融危机问题  
    [2009年02月14日]
    【海外】巴西“经济发动机”地区20万人失业  
    [2009年02月14日]
    【金融】伦敦市场金属期货价格止跌反弹  
    [2009年02月14日]
    【政经】商务部：支持零售企业开展优惠让利促销活动  
    [2009年02月14日]
    【金融】本周沪深流通市值再增近一成  
    [2009年02月14日]
    【金融】哈第一大商业银行股价再跌近77%  
    [2009年02月14日]
    【金融】伦敦证券交易所任命新掌门  
    [2009年02月14日]
    【金融】英国莱斯银行集团称新并购银行出现巨亏  
    [2009年02月14日]
    【金融】纽约黄金期货价格小幅下跌  
    [2009年02月14日]
    【金融】纽约汇市美元对多数主要货币下跌  
    [2009年02月14日]
    【金融】纽约股市全面下挫  
    [2009年02月14日]
    【产业】纽约市场油价强劲回升  
    [2009年02月14日]
    【海外】美联储延长决策例会举行时间  
    [2009年02月14日]
    【海外】美国众议院最终批准经济刺激计划  
    [2009年02月14日]
    【政经】福建沙县森林八个火点复燃  
    [2009年02月13日]
    【政经】台特侦组赴扁家讯问吴淑珍  
    [2009年02月13日]
    【政经】山东德州车祸已致十人死亡  
    [2009年02月13日]
    【政经】“最牛房管局长”周久耕被立案调查  
    [2009年02月13日]
    【海外】欧元区上季度经济环比下滑1.5%  
    [2009年02月13日]
    【海外】日财相批评欧美贸易保护主义  
    [2009年02月13日]
    【产业】中国新支线飞机进入批量生产阶段  
    [2009年02月13日]
    【产业】东航获农行150亿元综合授信  
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    【海外】德经济去年第四季度萎缩2.1%  
    [2009年02月13日]
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