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    【海外】德国1月通胀率降至五年最低  
    [2009年02月12日]
    【金融】12日人民币市场汇价  
    [2009年02月12日]
    【政经】联合国顺利通过中国人权审议报告  
    [2009年02月12日]
    【金融】12日沪深股市小幅高开  
    [2009年02月12日]
    【金融】纽约黄金期货连续上涨  
    [2009年02月12日]
    【海外】瑞士宣布经济刺激计划  
    [2009年02月12日]
    【海外】美俄卫星相撞  
    [2009年02月12日]
    【海外】美称将继续制裁津巴布韦  
    [2009年02月12日]
    【海外】美财政赤字创历史同期最高  
    [2009年02月12日]
    【海外】哈马斯代表抵开罗磋商  
    [2009年02月12日]
    【海外】印尼发生7.4级强烈地震  
    [2009年02月12日]
    【金融】纽约汇市美元汇价涨跌不一  
    [2009年02月12日]
    【海外】美国会就经济刺激达成一致  
    [2009年02月12日]
    【金融】11日美股小幅收高  
    [2009年02月12日]
    【产业】纽约油价跌破每桶36美元  
    [2009年02月12日]
    【政经】中国1月贸易顺差同比增长102%  
    [2009年02月12日]
    【金融】黄金期货重上200元  
    [2009年02月12日]
    【政经】北京开始最大规模轨道交通建设  
    [2009年02月12日]
    【金融】新台币贬值  
    [2009年02月12日]
    【海外】澳锁定森林大火纵火嫌疑犯  
    [2009年02月11日]
    【金融】新台币兑美元创新低  
    [2009年02月11日]
    【政经】公安部消防局要求遏制火灾高发势头  
    [2009年02月11日]
    【海外】欧盟将召开应对危机特别峰会  
    [2009年02月11日]
    【产业】江苏电网首次出现亏损  
    [2009年02月11日]
    【金融】香港信保局承保总额上限提高一倍  
    [2009年02月11日]
    【政经】香港出现毛霉菌感染致死个案  
    [2009年02月11日]
    【政经】上海气温迅猛回升  
    [2009年02月11日]
    【金融】去年保险专业中介机构盈利同比增三成  
    [2009年02月11日]
    【政经】四川今年全面清理红头文件  
    [2009年02月11日]
    【海外】俄通过逐步提高银行注册资本法案  
    [2009年02月11日]
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