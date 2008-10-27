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    • 【金融】今日钢钒认购权证大涨17.35%  
    [2008-10-27]
    【金融】今日中小板指数重挫6.16%  
    [2008-10-27]
    【金融】沪深股指暴跌超过6%  
    [2008-10-27]
    【政经】刺杀广东廉江市政协副主席的凶手落网  
    [2008-10-27]
    【政经】广东摧毁一个特大制贩毒品团伙  
    [2008-10-27]
    【政经】东北亚经济论坛在津开幕  
    [2008-10-27]
    【政经】国家核电技术研发中心成立  
    [2008-10-27]
    【政经】我国妇女自身发展取得明显进步  
    [2008-10-27]
    【海外】热带风暴袭击孟加拉国  
    [2008-10-27]
    【政经】前9个月社保基金收入增30.8%  
    [2008-10-27]
    【海外】美一大学发生枪击案3人死伤  
    [2008-10-27]
    【政经】行政部门环境影响监管存三大问题  
    [2008-10-27]
    【政经】我国建设项目环评制度全面实施  
    [2008-10-27]
    【产业】国内铜冶炼产能两年内将快速释放  
    [2008-10-27]
    【海外】联合国欢迎索马里两派停火  
    [2008-10-27]
    【政经】湖南洞庭湖水利工程管理局原局长被判13年  
    [2008-10-27]
    【金融】香港股市收报11016点  
    [2008-10-27]
    【政经】温家宝出访俄罗斯、哈萨克斯坦  
    [2008-10-27]
    【政经】“万里大造林”非法经营案开审  
    [2008-10-27]
    【金融】商业银行不良贷款余额和比例“双降”  
    [2008-10-27]
    【金融】七国集团紧急表态担忧日元飙升  
    [2008-10-27]
    【金融】我国银行业总资产近60万亿元  
    [2008-10-27]
    【政经】前三季度农民人均收入增长11%  
    [2008-10-27]
    【政经】我国贸易进出口总额占世界7.7%  
    [2008-10-27]
    【产业】山东胶东地区发现一特大型金矿  
    [2008-10-27]
    【金融】台北股市下跌212点  
    [2008-10-27]
    【政经】重庆“落马”厅级干部一览表  
    [2008-10-27]
    【政经】2008东北亚发展论坛在沈阳举行  
    [2008-10-27]
    【金融】汇丰集团主席顾问称衰退或将持续  
    [2008-10-27]
    【金融】亚太股市盘中大幅下跌  
    [2008-10-27]
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