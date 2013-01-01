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    【政经】黄河流域旱情呈现四大特点  
    [2009年02月10日]
    【政经】北京海关去年征税361.54亿元  
    [2009年02月10日]
    【海外】俄罗斯否认有外债重组计划  
    [2009年02月10日]
    【金融】国内现货金银价格普跌  
    [2009年02月10日]
    【政经】港府敦促汇丰尽快澄清裁员传闻  
    [2009年02月10日]
    【政经】2月中旬旱区将有两次降水过程  
    [2009年02月10日]
    【政经】深圳市投资推广署挂牌运作  
    [2009年02月10日]
    【政经】浙江省属企业继续瘦身强体  
    [2009年02月10日]
    【政经】北川新县城规划公开征集意见  
    [2009年02月10日]
    【海外】菲律宾去年12月出口额大缩40%  
    [2009年02月10日]
    【海外】加拿大合成原油公司因污染被起诉  
    [2009年02月10日]
    【产业】台湾1月进出口持续负增长  
    [2009年02月10日]
    【政经】爆竹燃放致北京五级重度污染  
    [2009年02月10日]
    【政经】卫生部调查外国人在中国移植脏器情况  
    [2009年02月10日]
    【政经】昆明确定建设环滇池铁路  
    [2009年02月10日]
    【金融】黄金期货继续下跌回调  
    [2009年02月10日]
    【金融】工行总资产超10万亿元  
    [2009年02月10日]
    【金融】认购权证随大盘全升  
    [2009年02月10日]
    【金融】沪深B股继续随大盘上行  
    [2009年02月10日]
    【金融】A股继续大幅上行  
    [2009年02月10日]
    【政经】吴淑珍部分认罪但不承认贪污  
    [2009年02月10日]
    【金融】中小板指先跌后升涨1.85%  
    [2009年02月10日]
    【政经】广深港高铁预计年内动工  
    [2009年02月10日]
    【政经】北京文华东方酒店因火灾延期开业  
    [2009年02月10日]
    【金融】亚太主要股市多报跌  
    [2009年02月10日]
    【金融】沪指涨1.82%再创反弹新高  
    [2009年02月10日]
    【政经】国税总局规范反避税操作  
    [2009年02月10日]
    【政经】希拉里将访华  
    [2009年02月10日]
    【政经】陈水扁之妻吴淑珍到庭应讯  
    [2009年02月10日]
    【政经】香港与新西兰将重启“紧密”经贸合作谈判  
    [2009年02月10日]
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