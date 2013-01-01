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    【政经】山西死亡生猪确诊为高致病性猪蓝耳病  
    [2009年02月09日]
    【政经】卫星故障 央视等卫视节目中断  
    [2009年02月09日]
    【政经】央视新大楼北配楼发生火灾  
    [2009年02月09日]
    【海外】古滕贝格将任德经济部长  
    [2009年02月09日]
    【海外】东非共同体将在2015年统一货币  
    [2009年02月09日]
    【政经】博士后科研流动站工作站评估办法出台  
    [2009年02月09日]
    【政经】地市粮价整体基本平稳  
    [2009年02月09日]
    【金融】加强融资性担保业务监管通知发布  
    [2009年02月09日]
    【金融】国内黄金期货回调  
    [2009年02月09日]
    【金融】国内金银现货价涨跌不一  
    [2009年02月09日]
    【金融】亚太主要股市涨跌不一  
    [2009年02月09日]
    【政经】南广铁路4月开建  
    [2009年02月09日]
    【金融】大旱助推小麦期货价格  
    [2009年02月09日]
    【政经】广东高耗能产业去年增速放缓  
    [2009年02月09日]
    【政经】云南试点财政省直管县  
    [2009年02月09日]
    【产业】广东高技术制造业去年逆势增长   
    [2009年02月09日]
    【海外】以军空袭哈马斯警察局  
    [2009年02月09日]
    【海外】日1月倒闭企业增加15.8%  
    [2009年02月09日]
    【金融】港恒生指数涨114点  
    [2009年02月09日]
    【政经】山西二级公路收费站2012年底全撤  
    [2009年02月09日]
    【金融】寿险业务结构调整方向已定  
    [2009年02月09日]
    【产业】鞍钢将成澳金达必金属公司最大股东  
    [2009年02月09日]
    【金融】工行率先取消信用卡全额罚息  
    [2009年02月09日]
    【产业】日产公司拟裁员两万  
    [2009年02月09日]
    【金融】两市认购权证全部报升  
    [2009年02月09日]
    【金融】中小板指数升3.66%  
    [2009年02月09日]
    【金融】沪深B股随大盘强势上行  
    [2009年02月09日]
    【金融】上证综指站上2200点  
    [2009年02月09日]
    【海外】澳警方分析森林大火原因  
    [2009年02月09日]
    【海外】韩住房开工面积去年最低  
    [2009年02月09日]
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