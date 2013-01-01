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    【政经】陕西将投近10亿保护秦岭生态  
    [2009年02月09日]
    【政经】商务部：发放消费券是可行选择  
    [2009年02月09日]
    【政经】商务部：充分运用非价格手段刺激消费  
    [2009年02月09日]
    【政经】宁夏将探索设立优抚病房  
    [2009年02月09日]
    【政经】台北故宫访问团14日首访故宫博物院  
    [2009年02月09日]
    【政经】山西洪洞发生生猪疫情  
    [2009年02月09日]
    【政经】纪念中法建交45周年研讨会举行  
    [2009年02月09日]
    【政经】江苏去年实际利用台资同比增12%  
    [2009年02月09日]
    【海外】韩国油气自产率去年增至5.72%  
    [2009年02月09日]
    【政经】去年中央水利投资655.4亿元  
    [2009年02月09日]
    【金融】韩国股市由升转跌收低0.6%  
    [2009年02月09日]
    【金融】澳大利亚股市收涨1.1%  
    [2009年02月09日]
    【海外】澳林火死亡人数上升至131人  
    [2009年02月09日]
    【金融】9日台北股市小涨23点  
    [2009年02月09日]
    【海外】越南后江省暴发禽流感疫情  
    [2009年02月09日]
    【金融】9日日经股指跌1.33%  
    [2009年02月09日]
    【海外】穆沙拉夫称或向日本公开核泄密事件真相  
    [2009年02月09日]
    【海外】去年日本机械订货额减少6%  
    [2009年02月09日]
    【政经】BBC:国际社会对中国印象转差  
    [2009年02月09日]
    【政经】马达加斯加首都两家华商遭劫  
    [2009年02月09日]
    【政经】干扰温家宝演讲的剑桥学生身份曝光  
    [2009年02月09日]
    【政经】贵州德江发生一起因舞龙纠纷围攻县政府事件  
    [2009年02月09日]
    【政经】贵州贞丰爆竹生产点爆炸事故原因查明  
    [2009年02月09日]
    【金融】9日日经早盘涨1.03%  
    [2009年02月09日]
    【海外】哥警方查获6.3吨可卡因  
    [2009年02月09日]
    【政经】熊振林被判处死刑  
    [2009年02月09日]
    【海外】瑞银去年亏损210亿瑞郎  
    [2009年02月09日]
    【金融】9日沪深早盘上双上涨  
    [2009年02月09日]
    【政经】商务部六大措施扩大消费  
    [2009年02月09日]
    【海外】新兴经济体西欧并购创新高  
    [2009年02月09日]
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