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    • 【海外】美国阿肯色发生校园枪击案  
    [2008-10-27]
    【金融】东京日经股指跌486.18点  
    [2008-10-27]
    【海外】巴遭无人机导弹袭击致20余人亡  
    [2008-10-27]
    【海外】巴基斯坦发生爆炸袭击致十人亡  
    [2008-10-27]
    【海外】美国本周经济数据仍不尽人意  
    [2008-10-27]
    【产业】丰田汽车三季度销量同比降4%  
    [2008-10-27]
    【金融】法将建“战略投资基金”保经济  
    [2008-10-27]
    【金融】未来数月对冲基金业大规模收缩  
    [2008-10-27]
    【金融】沪深两市早盘均告下跌  
    [2008-10-27]
    【政经】内蒙古将对奶农发放救助补贴  
    [2008-10-27]
    【金融】东京股市日经股指早盘小幅上涨  
    [2008-10-27]
    【海外】墨西哥贩毒集团重要头目落网  
    [2008-10-27]
    【政经】工信部建生产安全事故报告制度  
    [2008-10-27]
    【金融】银华旗下债券型基金将公开发售  
    [2008-10-27]
    【政经】中国经济总量已占世界6%  
    [2008-10-27]
    【海外】英财政大臣称经济危机比预想更糟  
    [2008-10-27]
    【产业】中乍合资乍得首家炼油厂动工  
    [2008-10-27]
    【海外】洛杉矶无家可归者大幅增加  
    [2008-10-27]
    【金融】东京股市跌破泡沫经济后最低点  
    [2008-10-27]
    【金融】韩国央行再次降息  
    [2008-10-27]
    【金融】美联储本周或将降息  
    [2008-10-27]
    【海外】刚果（金）公布新内阁成员名单  
    [2008-10-27]
    【金融】人民币对美元汇率小幅回落  
    [2008-10-27]
    【金融】S吉生化、S*ST中辽大股东易主  
    [2008-10-27]
    【产业】厄瓜多尔调整石油产业发展策略  
    [2008-10-27]
    【海外】西班牙缴获21.5公斤海洛因  
    [2008-10-27]
    【金融】黑龙江首家村镇银行在东宁成立  
    [2008-10-27]
    【海外】芬兰联合党在地方选举中获胜  
    [2008-10-27]
    【金融】塞浦路斯应对金融危机不利影响  
    [2008-10-27]
    【金融】沪深股市双双低开  
    [2008-10-27]
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