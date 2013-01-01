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    【金融】6日上期金全线收红  
    [2009年02月06日]
    【金融】6日香港恒指升476点  
    [2009年02月06日]
    【政经】贵阳人禽流感患者康复出院  
    [2009年02月06日]
    【金融】国内金银价继续上涨  
    [2009年02月06日]
    【政经】假“糖脂宁”源自辽宁 仍有1120瓶待查  
    [2009年02月06日]
    【产业】丰田将现数十年来首次年度净亏  
    [2009年02月06日]
    【金融】沪深B股涨幅均超4%  
    [2009年02月06日]
    【金融】认购权证6日全线上涨  
    [2009年02月06日]
    【金融】中小板指放量大涨4.01%  
    [2009年02月06日]
    【金融】6日沪深股市强劲反弹  
    [2009年02月06日]
    【海外】IMF：日本经济陷入“深度衰退”  
    [2009年02月06日]
    【政经】黄河防总发布干旱红色预警  
    [2009年02月06日]
    【政经】中美去年双边贸易额增速创入世来最低  
    [2009年02月06日]
    【产业】ST联油核心层成“空巢”  
    [2009年02月06日]
    【产业】沪杭高铁投资方案初定  
    [2009年02月06日]
    【政经】大雾导致上海港长江口水域近300艘船舶滞留  
    [2009年02月06日]
    【海外】美金融救援计划存在“超额支付”  
    [2009年02月06日]
    【海外】越南又有两省现禽流感疫情  
    [2009年02月06日]
    【产业】酒钢宏兴、太极实业停牌待资产重组  
    [2009年02月06日]
    【产业】上汽、置信电气获三年税收优惠  
    [2009年02月06日]
    【政经】中国进口商品价格指数连续第四个月大幅回落  
    [2009年02月06日]
    【海外】日航将现三年来首次年度亏损  
    [2009年02月06日]
    【产业】电讯盈科将于2月25日退市  
    [2009年02月06日]
    【金融】台湾本地银行放款面临困难  
    [2009年02月06日]
    【金融】6日台北股市涨108点  
    [2009年02月06日]
    【金融】美国银行股“冰火两重天”  
    [2009年02月06日]
    【海外】越南再次暴发禽流感  
    [2009年02月06日]
    【金融】6日日经股指上涨126.97点  
    [2009年02月06日]
    【政经】《香港澳门记者在内地采访办法》公布  
    [2009年02月06日]
    【政经】在美遇难游客家属举行追悼仪式  
    [2009年02月06日]
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