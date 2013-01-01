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    【金融】2008年记账式(21期)国债11日起终止上市  
    [2009年02月05日]
    【产业】英特尔宣布调整在华生产运营计划  
    [2009年02月05日]
    【金融】西南证券借壳ST长运获证监会通过  
    [2009年02月05日]
    【产业】快钱与PayPal携手拓展国际支付市场  
    [2009年02月05日]
    【金融】农发行去年农业开发和农村基建贷款余额增长近五成  
    [2009年02月05日]
    【海外】日本人克隆胚胎将仅限用于培养干细胞  
    [2009年02月05日]
    【政经】安徽去年发现土地违法案件3000多起  
    [2009年02月05日]
    【产业】必和必拓：商品市场价格低迷和波动还将持续  
    [2009年02月05日]
    【金融】沪深B股冲高回落双双告跌  
    [2009年02月05日]
    【金融】国内现货金银双双小幅报涨  
    [2009年02月05日]
    【金融】5日香港恒指升115点  
    [2009年02月05日]
    【海外】巴伊斯兰抵抗运动代表团将回应以长期停火要求  
    [2009年02月05日]
    【金融】A股反弹脚步暂歇  
    [2009年02月05日]
    【海外】美参议院通过新购房减税计划  
    [2009年02月05日]
    【金融】认购权证成交激增超七成  
    [2009年02月05日]
    【金融】5日上期金小幅收涨  
    [2009年02月05日]
    【金融】央行发行300亿元3月期央票  
    [2009年02月05日]
    【海外】美参议院拟软化“购买美国货”条款  
    [2009年02月05日]
    【政经】国务院任免国家工作人员  
    [2009年02月05日]
    【海外】美私营部门1月就业人数减少52万  
    [2009年02月05日]
    【产业】紫金矿业去年净利润预增超17%  
    [2009年02月05日]
    【政经】武汉汉正街源祥大楼发生大火  
    [2009年02月05日]
    【金融】5日台北股市下跌26点  
    [2009年02月05日]
    【产业】1月多家轿车厂家销量创新高  
    [2009年02月05日]
    【金融】5日日经指数收跌1.1%  
    [2009年02月05日]
    【政经】黑京两地警方联手破获诈骗案  
    [2009年02月05日]
    【产业】英特尔中国被追加1.1亿美元注册资本  
    [2009年02月05日]
    【海外】5日国际经济简讯  
    [2009年02月05日]
    【政经】建设部要求加强工程造价定额管理  
    [2009年02月05日]
    【海外】美原油商业库存急升  
    [2009年02月05日]
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