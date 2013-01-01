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    【政经】京沪高铁天津西站开工  
    [2009年02月05日]
    【金融】沪深股市双双低开  
    [2009年02月05日]
    【政经】今年两会采访申请办法公布  
    [2009年02月05日]
    【海外】国际财经快报  
    [2009年02月05日]
    【海外】驻伊美军官预警伊拉克暴力新浪潮  
    [2009年02月05日]
    【海外】去年俄居民实际收入增速大幅下降  
    [2009年02月05日]
    【金融】芝加哥玉米小麦期货价格微跌  
    [2009年02月05日]
    【海外】哈萨克斯坦货币贬值25%  
    [2009年02月05日]
    【海外】联合国部队在黎南部发现火箭弹  
    [2009年02月05日]
    【海外】俄批准导航活动法  
    [2009年02月05日]
    【海外】埃及又发禽流感病例  
    [2009年02月05日]
    【海外】欧亚经济共同体将建反危机基金  
    [2009年02月05日]
    【海外】北约明确在阿富汗缉毒政策  
    [2009年02月05日]
    【海外】美军主张缩小阿富汗战略目标  
    [2009年02月05日]
    【海外】美总统特使将访印度  
    [2009年02月05日]
    【海外】联合国将成立贝·布托遇害案独立调查委员会  
    [2009年02月05日]
    【海外】联合国机构指责哈马斯多占国际救援物质  
    [2009年02月05日]
    【海外】巴民族权力机构将投6700万美元重建加沙  
    [2009年02月05日]
    【海外】埃及总统敦促哈马斯加紧停火谈判  
    [2009年02月05日]
    【海外】法德呼吁欧盟重建与俄伙伴关系  
    [2009年02月05日]
    【海外】欧盟欢迎奥巴马反保护主义态度  
    [2009年02月05日]
    【海外】奥巴马对受救助银行高管薪酬设限  
    [2009年02月05日]
    【产业】电讯盈科通过私有化建议  
    [2009年02月05日]
    【海外】纽约市场油价回落  
    [2009年02月05日]
    【金融】纽约黄金期货价格止跌反弹  
    [2009年02月05日]
    【金融】纽约汇市美元汇价涨跌不一  
    [2009年02月05日]
    【金融】道琼斯指数再破8000点  
    [2009年02月05日]
    【政经】王岐山会见美洲开发银行行长莫雷诺  
    [2009年02月04日]
    【海外】非盟第12届首脑会议闭幕  
    [2009年02月04日]
    【政经】国家防总启动II级抗旱应急响应  
    [2009年02月04日]
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