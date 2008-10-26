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    • 【海外】日首相有意11月与美下届总统会谈  
    [2008-10-27]
    【金融】荣智健拒卖中信泰富资产  
    [2008-10-27]
    【金融】IMF将向乌克兰贷款165亿美元  
    [2008-10-27]
    【金融】日本计划扩大公有资金注资额度  
    [2008-10-27]
    【海外】也门哈德拉毛省64人死于洪水  
    [2008-10-27]
    【海外】驻伊美军直升机射杀叙利亚平民  
    [2008-10-27]
    【海外】欧洲-地中海水资源会议延后  
    [2008-10-27]
    【海外】以外长建议举行提前大选  
    [2008-10-27]
    【海外】塔利班焚烧外国部队卡车  
    [2008-10-27]
    【金融】中国太保前三季度净利39.74亿元  
    [2008-10-26]
    【金融】“08苏高新”企业债28日起上市  
    [2008-10-26]
    【海外】俄罗斯一直升机坠毁致四死一伤  
    [2008-10-26]
    【政经】新加坡总理访问西安  
    [2008-10-26]
    【政经】江丙坤称期待“江陈会谈”在台顺利举行  
    [2008-10-26]
    【政经】两岸学者聚会杭州研讨经贸合作  
    [2008-10-26]
    【政经】食用油和猪肉价格延续下降趋势  
    [2008-10-26]
    【政经】中俄能源谈判代表举行会晤  
    [2008-10-26]
    【金融】上半年我国六措施落实从紧货币  
    [2008-10-26]
    【金融】对个人投资者证券交易结算资金利息所得暂免征收个人所得税  
    [2008-10-26]
    【海外】阿富汗东北部发生5.6级地震  
    [2008-10-26]
    【金融】周小川称经济减速可能影响我国出口  
    [2008-10-26]
    【金融】中证华股指数系列11月亮相  
    [2008-10-26]
    【产业】巴拿马将建拉美首家钻石交易所  
    [2008-10-26]
    【金融】周小川称我国金融机构可抵御外部冲击  
    [2008-10-26]
    【金融】周小川称将加强房地产金融监测  
    [2008-10-26]
    【金融】国际经济一周大事回顾  
    [2008-10-26]
    【金融】国际经济一周大事预报  
    [2008-10-26]
    【金融】周小川称央行将加强外汇管理  
    [2008-10-26]
    【金融】周小川称通胀或出现交替和反复  
    [2008-10-26]
    【政经】2008年中国质量万里行在京启动  
    [2008-10-26]
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