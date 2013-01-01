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    【政经】中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见（全文）   
    [2009年02月02日]
    【海外】国际财经快报  
    [2009年02月02日]
    【产业】国内首条蓝光光盘生产线投产  
    [2009年02月02日]
    【海外】俄一官员在达吉斯坦共和国遇袭身亡  
    [2009年02月02日]
    【海外】冰岛过渡政府成立  
    [2009年02月02日]
    【政经】三部委将实施特别职业培训计划  
    [2009年02月02日]
    【政经】春节假期内地访港旅客51万人次  
    [2009年02月02日]
    【政经】温家宝看望中国驻英金融机构人员  
    [2009年02月02日]
    【海外】阿巴斯提出巴内部和解对话前提  
    [2009年02月02日]
    【海外】非洲联盟政府推迟建立  
    [2009年02月02日]
    【海外】以战机空袭加沙南部地道  
    [2009年02月02日]
    【海外】以空袭加沙中部一哈马斯警局  
    [2009年02月02日]
    【政经】长乐重大火灾七名涉嫌肇事者被抓获  
    [2009年02月01日]
    【政经】中国政府高度重视我旅行团在美发生车祸  
    [2009年02月01日]
    【政经】国家出台指导意见稳定劳动关系  
    [2009年02月01日]
    【产业】中航集团表示支持东航70亿元注资方案  
    [2009年02月01日]
    【政经】世界经济论坛2009年年会闭幕  
    [2009年02月01日]
    【产业】发改委要求防止生猪价格过度下跌  
    [2009年02月01日]
    【政经】四名销售假药“糖脂宁胶囊”犯罪嫌疑人被捕  
    [2009年02月01日]
    【政经】温家宝开始对英国进行正式访问  
    [2009年02月01日]
    【产业】肉、鱼和蔬果价格继续下降  
    [2009年02月01日]
    【政经】赴美旅游团车祸遇难者家属将启程赴美  
    [2009年02月01日]
    【政经】中国测出达尔克冰川年运动速度  
    [2009年02月01日]
    【金融】1月沪指创六年来最大首月涨幅  
    [2009年02月01日]
    【海外】非盟首脑会议讨论建立非洲联盟政府问题  
    [2009年02月01日]
    【海外】泰国少年打架致百余人伤亡  
    [2009年02月01日]
    【海外】英日两国首相会晤  
    [2009年02月01日]
    【政经】春节期间中国发生火灾1万5千余起  
    [2009年02月01日]
    【政经】香港食环署对沙螺湾消毒  
    [2009年02月01日]
    【海外】日专家用胶原蛋白降低胚胎干癌变几率  
    [2009年02月01日]
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