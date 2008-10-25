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    • 【海外】哥伦比亚缴获10.5吨可卡因  
    [2008-10-26]
    【政经】亚洲财富论坛首届(中国)年会12月北京召开  
    [2008-10-26]
    【产业】戴尔将加大在中国的采购力度  
    [2008-10-26]
    【产业】上海口岸钢材出口由降转升  
    [2008-10-26]
    【海外】韩国将减税以避免实体经济衰退  
    [2008-10-26]
    【产业】中国电信投资提升城市CDMA质量  
    [2008-10-26]
    【金融】新加坡金管局长谈应对金融危机  
    [2008-10-26]
    【海外】经合组织专家称应避免对市场过度管制  
    [2008-10-26]
    【金融】三菱UFJ集团拟发行新股增资  
    [2008-10-26]
    【产业】戴姆勒将停产一个月  
    [2008-10-26]
    【产业】英汽车厂商被迫推出三天工作制  
    [2008-10-26]
    【金融】《经济学家》称金融风暴冲击新兴国家  
    [2008-10-26]
    【产业】欧洲汽车制造业发出警讯  
    [2008-10-26]
    【海外】布什呼吁不要放弃开放市场政策  
    [2008-10-26]
    【金融】保险资金9月投资新增1626.12亿  
    [2008-10-26]
    【政经】义乌国际小商品博览会总成交略降  
    [2008-10-26]
    【海外】肯尼亚房地产市场面临泡沫破灭  
    [2008-10-26]
    【海外】也门洪灾造成58人死亡  
    [2008-10-26]
    【金融】IMF报告称卡恩没有滥用职权  
    [2008-10-26]
    【海外】埃及呼吁加强禽流感防控合作  
    [2008-10-26]
    【海外】伊拉克伊斯兰党暂停与美国联系  
    [2008-10-26]
    【海外】捷克最大执政党参院选举中失利  
    [2008-10-26]
    【海外】阿巴斯和奥尔默特推迟会晤  
    [2008-10-26]
    【政经】台“中华统一促进党”举行集会纪念台湾光复63周年  
    [2008-10-25]
    【政经】温家宝在第七届亚欧首脑会议上的讲话(全文)  
    [2008-10-25]
    【政经】(亚欧会议)可持续发展北京宣言(摘要)  
    [2008-10-25]
    【海外】日首相说尚未对解散众议院举行大选做出决定  
    [2008-10-25]
    【政经】第七届亚欧首脑会议主席声明(摘要)  
    [2008-10-25]
    【政经】第七届亚欧首脑会议在京闭幕　  
    [2008-10-25]
    【产业】全国部分地区粮食价格出现下降  
    [2008-10-25]
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