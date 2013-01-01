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    【海外】索马里反对派领导人当选总统  
    [2009年01月31日]
    【海外】巴西提高最低工资标准  
    [2009年01月31日]
    【政经】温家宝会见西班牙首相  
    [2009年01月31日]
    【海外】伊拉克举行省级议会选举  
    [2009年01月31日]
    【海外】埃克森美孚去年盈利再攀新高  
    [2009年01月31日]
    【产业】保时捷上半财年销售收入下降14%  
    [2009年01月31日]
    【金融】美元对多数主要货币上涨  
    [2009年01月31日]
    【金融】纽约黄金期货价格上涨  
    [2009年01月31日]
    【金融】美股全线下挫  
    [2009年01月31日]
    【产业】国际油价小幅回升  
    [2009年01月31日]
    【海外】津巴布韦霍乱已致3100多人死亡  
    [2009年01月30日]
    【金融】澳门外汇储备近160亿美元  
    [2009年01月30日]
    【政经】辽宁连续五年经济增长12%以上  
    [2009年01月30日]
    【产业】去年全国地质勘探总收入将超1700亿元  
    [2009年01月30日]
    【金融】亚太地区主要股市涨跌互见  
    [2009年01月30日]
    【海外】奥巴马称华尔街去年高额分红可耻  
    [2009年01月30日]
    【金融】沪深股市日均成交额去年同比降四成  
    [2009年01月30日]
    【政经】亚行支持中国完善灾害管理体系  
    [2009年01月30日]
    【政经】鸟巢未来三到五年经营项目已确定  
    [2009年01月30日]
    【海外】29日纽约油价小幅下挫  
    [2009年01月30日]
    【产业】墨西哥水泥公司去年净利缩水92%  
    [2009年01月30日]
    【政经】中国将制订完善社区公共卫生服务规范  
    [2009年01月30日]
    【海外】日上月家庭消费支出同比减少4.6%  
    [2009年01月30日]
    【海外】墨西哥侨汇八年来首降  
    [2009年01月30日]
    【政经】河南发布最高级别干旱预警  
    [2009年01月30日]
    【政经】国家审计署加强对地方审计工作指导  
    [2009年01月30日]
    【产业】农民工成重庆主城区房屋销售重要增长极  
    [2009年01月30日]
    【金融】日经股指下跌3.12%  
    [2009年01月30日]
    【产业】工信部：制鞋产业需解决五大问题  
    [2009年01月30日]
    【政经】74%的事业单位已推行聘用制度  
    [2009年01月30日]
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