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    [2008-10-25]
    【政经】香港特区政府举行2008年度授勋典礼  
    [2008-10-25]
    【政经】胡锦涛会见印度总理辛格  
    [2008-10-25]
    【海外】中日韩俄跨国陆海联运“黄金航线”成功试航  
    [2008-10-25]
    【海外】两外国人在阿富汗首都遭枪击身亡  
    [2008-10-25]
    【产业】世界首条年产20万吨玉米化工醇生产线投产  
    [2008-10-25]
    【金融】沪深股市流通市值新报40664亿元  
    [2008-10-25]
    【政经】中美版权战略合作备忘录在京签署  
    [2008-10-25]
    【海外】欧洲知名经济界盛会安博思论坛在华召开  
    [2008-10-25]
    【金融】本周人民币对美元汇率继续走软  
    [2008-10-25]
    【金融】A股延续震荡下跌格局  
    [2008-10-25]
    【金融】本周债市震荡调整  
    [2008-10-25]
    【政经】武汉筹建中国近代工业博物馆  
    [2008-10-25]
    【海外】马来西亚今年81人死于登革热  
    [2008-10-25]
    【海外】巴基斯坦打死1500多名塔利班人员  
    [2008-10-25]
    【海外】缅甸表示将继续与联合国合作  
    [2008-10-25]
    【政经】首届海峡两岸农产品检验检疫研讨会厦门举行  
    [2008-10-25]
    【金融】基金本周净值整体下跌  
    [2008-10-25]
    【产业】克莱斯勒再次裁员渡难关  
    [2008-10-25]
    【政经】山西娄烦“8·1” 排土场特大垮塌事故六名相关人员被刑拘  
    [2008-10-25]
    【政经】台湾前情报头子叶盛茂因隐匿陈水扁一家洗钱公文遭弹劾  
    [2008-10-25]
    【政经】我国成功发射“实践六号”03组卫星  
    [2008-10-25]
    【政经】河北问题乳制品25日将全部销毁  
    [2008-10-25]
    【金融】联合国高官讨论应对全球金融危机  
    [2008-10-25]
    【金融】IMF考虑修改贷款项目　  
    [2008-10-25]
    【产业】出口集装箱运输市场行情低迷  
    [2008-10-25]
    【产业】戴姆勒公司准备重启股票回购计划  
    [2008-10-25]
    【金融】纽约汇市一周综述  
    [2008-10-25]
    【产业】中国沿海运输市场综合指数再创新低  
    [2008-10-25]
    【海外】布什前发言人支持奥巴马成为下届总统  
    [2008-10-25]
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