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    【海外】刚果(金)反政府武装头目被捕  
    [2009年01月23日]
    【金融】国内金银现货价小幅上涨  
    [2009年01月23日]
    【政经】审计署规范授权审计工作  
    [2009年01月23日]
    【政经】金正日会见王家瑞  
    [2009年01月23日]
    【产业】13家增值电信企业违规业务被通报  
    [2009年01月23日]
    【政经】内蒙古赤峰市松山区委原书记王玉良等人被双开  
    [2009年01月23日]
    【政经】中国敦促日本信守销毁遗留化武的承诺  
    [2009年01月23日]
    【金融】恒生指数跌79点  
    [2009年01月23日]
    【产业】三星电子去年四季度现亏损  
    [2009年01月23日]
    【海外】日三大财险公司开始合并谈判  
    [2009年01月23日]
    【产业】奥凯航空1月24日起复航  
    [2009年01月23日]
    【产业】日钢铁巨头减产幅度扩大  
    [2009年01月23日]
    【金融】23日认购权证大多报跌  
    [2009年01月23日]
    【政经】去年全球20多万人死于自然灾害  
    [2009年01月23日]
    【产业】微软称仍对雅虎搜索有兴趣  
    [2009年01月23日]
    【金融】23日中小板指数窄幅盘整  
    [2009年01月23日]
    【政经】山西人禽流感患儿解除病危  
    [2009年01月23日]
    【金融】香港证监会完成首宗雷曼债券调查  
    [2009年01月23日]
    【金融】国内黄金期货多数合约收涨  
    [2009年01月23日]
    【金融】上证综指失守2000点  
    [2009年01月23日]
    【政经】美研究人员发明三聚氰胺快速检测法  
    [2009年01月23日]
    【产业】东风汽车与一美国公司联建汽车电子实验室  
    [2009年01月23日]
    【产业】中远船务与中国信保签署战略合作协议  
    [2009年01月23日]
    【产业】丰田或将裁减千余名海外员工  
    [2009年01月23日]
    【产业】净利下滑成大蓝筹业绩主基调  
    [2009年01月23日]
    【海外】法将制订国家研究与创新战略  
    [2009年01月23日]
    【产业】谷歌业绩仍受普遍肯定  
    [2009年01月23日]
    【海外】新加坡公布2009财政年度预算案  
    [2009年01月23日]
    【政经】台湾地区户籍登记人口2304万  
    [2009年01月23日]
    【金融】日经股指大幅下跌3.81%  
    [2009年01月23日]
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