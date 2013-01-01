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    【金融】中信集团去年实现净利润逾140亿元  
    [2009年01月21日]
    【金融】21日恒指跌376点  
    [2009年01月21日]
    【政经】京人均GDP突破9000美元  
    [2009年01月21日]
    【海外】新加坡大幅下调今年经济增长预期  
    [2009年01月21日]
    【金融】保监会回应“航意险暴利说”  
    [2009年01月21日]
    【海外】日本产业用电需求现历史最大降幅  
    [2009年01月21日]
    【产业】日去年粗钢产量下降1.2%  
    [2009年01月21日]
    【金融】21日国内黄金期货缩量收涨  
    [2009年01月21日]
    【金融】国内现货金银价小幅上涨  
    [2009年01月21日]
    【金融】上证B指微跌 深证B指勉强红盘  
    [2009年01月21日]
    【政经】江苏为农民工追回工资2.1亿元  
    [2009年01月21日]
    【海外】印尼沉船事故搜救行动结束  
    [2009年01月21日]
    【海外】美IT业吸引季度风投创十年来同期新低  
    [2009年01月21日]
    【金融】保监会叫停“无记名”短期意外险手撕保单  
    [2009年01月21日]
    【产业】东风汽车今年计划销售汽车140万辆  
    [2009年01月21日]
    【金融】中小板指数跌2.06%  
    [2009年01月21日]
    【金融】21日认购权证全线下跌  
    [2009年01月21日]
    【海外】阿根廷准备进行债务重组  
    [2009年01月21日]
    【产业】央企开始申报第三批创新型企业试点  
    [2009年01月21日]
    【产业】北京社科院：京房价可能再降10%-20%  
    [2009年01月21日]
    【金融】21日台北股市小涨5点  
    [2009年01月21日]
    【政经】林文漪走访慰问在京台资企业代表  
    [2009年01月21日]
    【海外】以军全部撤离加沙地带  
    [2009年01月21日]
    【金融】日经股指跌2.04%  
    [2009年01月21日]
    【海外】美拟组建政府银行救助银行业  
    [2009年01月21日]
    【海外】缅甸积极应对金融危机  
    [2009年01月21日]
    【产业】武钢去年产销量历史最好  
    [2009年01月21日]
    【政经】17个地方政府机构改革方案获准  
    [2009年01月21日]
    【政经】审计去年为国家增收节支868亿元  
    [2009年01月21日]
    【海外】卢旺达将与德恢复正常外交  
    [2009年01月21日]
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