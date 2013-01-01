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    【海外】首届阿拉伯峰会确定未来十年发展方向   
    [2009年01月21日]
    【海外】新加坡再次调降今年增长预期  
    [2009年01月21日]
    【产业】今年全国实行采矿权统一配号  
    [2009年01月21日]
    【政经】今年10亿元整治长江航道  
    [2009年01月21日]
    【政经】中药注射剂应凭处方使用  
    [2009年01月21日]
    【产业】必和必拓拟裁员约6000人  
    [2009年01月21日]
    【产业】通用巴西再裁员1633人  
    [2009年01月21日]
    【产业】重庆调减房地产开发税费  
    [2009年01月21日]
    【金融】重庆去年信贷增量突破千亿元  
    [2009年01月21日]
    【金融】重庆银行业金融机构去年利润增长24%  
    [2009年01月21日]
    【海外】德政府担保地产融资抵押银行债务  
    [2009年01月21日]
    【海外】法银行领导人放弃奖金换取政府支持  
    [2009年01月21日]
    【政经】广东专项资金帮扶加工贸易企业  
    [2009年01月21日]
    【产业】温州异地开设名品购物中心  
    [2009年01月21日]
    【海外】英国央行将收购银行债券  
    [2009年01月21日]
    【政经】特大凌汛袭击黄河壶口景区  
    [2009年01月21日]
    【金融】21日早盘上证综指收报1995点  
    [2009年01月21日]
    【海外】阿根廷向中国出口大豆增加  
    [2009年01月21日]
    【金融】东京股市早盘下跌1.93%  
    [2009年01月21日]
    【产业】伦敦金属期价涨跌互见  
    [2009年01月21日]
    【产业】芝加哥大豆期货受获利回吐打压  
    [2009年01月21日]
    【产业】菲亚特与克莱斯勒战略联盟  
    [2009年01月21日]
    【海外】美参议院批准奥巴马政府首批成员  
    [2009年01月21日]
    【金融】21日人民币市场汇价  
    [2009年01月21日]
    【产业】索尼公司去年或现巨亏  
    [2009年01月21日]
    【海外】人民币对美元汇率继续回落  
    [2009年01月21日]
    【金融】21日沪深股市双双低开  
    [2009年01月21日]
    【海外】俄天然气已输往捷奥  
    [2009年01月21日]
    【产业】宝马和大众宣布缩短工时计划  
    [2009年01月21日]
    【产业】证监会审核三公司并购重组申请  
    [2009年01月21日]
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