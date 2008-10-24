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    • 【金融】国际货币基金组织计划向冰岛提供援助贷款  
    [2008-10-25]
    【政经】第七届亚欧首脑会议关于国际金融形势的声明(全文)  
    [2008-10-25]
    【海外】加拿大设立借贷保证基金  
    [2008-10-25]
    【政经】第七届亚欧首脑会议举行第一次全体会议  
    [2008-10-25]
    【金融】11家券商测试融资融券网络  
    [2008-10-25]
    【金融】芝加哥农产品期货收低  
    [2008-10-25]
    【金融】纽约黄金期货价格强劲反弹  
    [2008-10-25]
    【金融】纽约汇市美元对欧元和英镑上涨  
    [2008-10-25]
    【产业】欧佩克减产未能遏制国际油价下跌  
    [2008-10-25]
    【金融】全球股市承压　美股跌逾3%  
    [2008-10-25]
    【海外】俄外长称美制裁俄公司影响两国关系  
    [2008-10-24]
    【政经】胡锦涛在第七届亚欧首脑会议上的讲话  
    [2008-10-24]
    【政经】第七届亚欧首脑会议在北京开幕  
    [2008-10-24]
    【海外】阿利耶夫希望谈判解决纳卡问题  
    [2008-10-24]
    【海外】保加利亚警方查获37公斤海洛因  
    [2008-10-24]
    【政经】首尔旅馆纵火案中国受害者将获补偿  
    [2008-10-24]
    【产业】欧佩克决定削减原油日产量  
    [2008-10-24]
    【海外】英经济学家称应发展低碳经济应对经济困境  
    [2008-10-24]
    【政经】尚福林称监管证券公司将有转变  
    [2008-10-24]
    【政经】萧克同志逝世  
    [2008-10-24]
    【产业】香港旅游调整策略应对金融危机  
    [2008-10-24]
    【海外】土耳其打死42名库尔德武装分子  
    [2008-10-24]
    【金融】亚太地区主要股市全线大跌  
    [2008-10-24]
    【金融】香港恒生指数本周重挫1935点  
    [2008-10-24]
    【金融】香港恒生指数大跌1142点  
    [2008-10-24]
    【产业】城市年度早餐营业额达200亿  
    [2008-10-24]
    【金融】银监会要求做好汶川灾区重建信贷  
    [2008-10-24]
    【政经】贵州交通事故致十人亡  
    [2008-10-24]
    【政经】全国人大热议国企高管监管问题  
    [2008-10-24]
    【政经】胡锦涛会见法国总统萨科齐  
    [2008-10-24]
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