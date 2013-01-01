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    【政经】安哥拉总理称赞中安合作   
    [2009年01月19日]
    【海外】叙利亚总统敦促以全面撤军  
    [2009年01月19日]
    【政经】北京西站启动橙色预警   
    [2009年01月19日]
    【海外】埃及呼吁加沙冲突方磋商停火具体步骤  
    [2009年01月19日]
    【海外】哈马斯高级领导人呼吁内部和解   
    [2009年01月19日]
    【海外】多国首脑埃及讨论加沙局势  
    [2009年01月19日]
    【产业】陈晓接替黄光裕出任国美电器主席  
    [2009年01月19日]
    【海外】以总理表示将尽快从加沙撤离  
    [2009年01月19日]
    【海外】以军从加沙城南部撤离  
    [2009年01月19日]
    【政经】山东确诊一例人禽流感病例  
    [2009年01月19日]
    【海外】以总理表示有权重启加沙军事行动  
    [2009年01月18日]
    【产业】商用飞机发动机项目公司在沪成立  
    [2009年01月18日]
    【金融】去年农行实现净利润511亿元  
    [2009年01月18日]
    【海外】以军单边停火后首次打死一名巴平民  
    [2009年01月18日]
    【金融】中国进出口银行首次实现保本微利  
    [2009年01月18日]
    【政经】沪调整金融中心建设思路  
    [2009年01月18日]
    【产业】ST宏盛查封资产遭拍卖  
    [2009年01月18日]
    【金融】2008年记账式(12期)国债21日终止上市  
    [2009年01月18日]
    【产业】沪两年内将推出12万余套经适房  
    [2009年01月18日]
    【海外】以色列单方面停火后遭火箭弹袭击  
    [2009年01月18日]
    【产业】两家ST公司披露年报 冷暖不一  
    [2009年01月18日]
    【海外】韩国加强韩朝边界军事戒备  
    [2009年01月18日]
    【产业】欧盟反对微软捆绑因特网浏览器和操作系统  
    [2009年01月18日]
    【海外】荷兰出台新一轮经济扶持措施  
    [2009年01月18日]
    【海外】法银行业与政府大打“口水仗”  
    [2009年01月18日]
    【政经】日政府：未来十年世界农副产品价格将大涨  
    [2009年01月18日]
    【海外】也门海域发生沉船事故数百人失踪  
    [2009年01月18日]
    【政经】沪去年多项天气气候数据达历史极值  
    [2009年01月18日]
    【海外】法军机坠海一人死亡六人失踪  
    [2009年01月18日]
    【海外】俄乌就天然气问题达成初步协议  
    [2009年01月18日]
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