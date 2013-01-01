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    【海外】俄两架军用运输机相撞三人死亡  
    [2009年01月16日]
    【海外】以军空袭炸死三名哈马斯领导人  
    [2009年01月16日]
    【金融】纽约黄金期价连续第四日下跌  
    [2009年01月16日]
    【金融】伦敦市场金属期货价继续收低  
    [2009年01月16日]
    【金融】纽约汇市美元对主要货币涨跌不一  
    [2009年01月16日]
    【产业】15日纽约市场油价遭重挫  
    [2009年01月16日]
    【金融】巴黎CAC40股指跌1.84%  
    [2009年01月16日]
    【金融】纽约股市大幅震荡后收高  
    [2009年01月16日]
    【金融】15日伦敦股市继续收低  
    [2009年01月16日]
    【海外】俄乌天然气峰会前各方努力协调立场  
    [2009年01月16日]
    【海外】伊朗说美须在两方面改变政策  
    [2009年01月16日]
    【海外】美批发物价指数连降五个月  
    [2009年01月16日]
    【海外】欧洲央行将主导利率降至2%  
    [2009年01月16日]
    【海外】欧盟：今年安排1亿欧元作为中欧合作项目资金  
    [2009年01月16日]
    【海外】欧元区去年12月通胀率降至两年多来最低点  
    [2009年01月16日]
    【海外】欧盟表示将参加天然气高级别会议  
    [2009年01月16日]
    【海外】法国总统府宣布部分改组政府  
    [2009年01月16日]
    【政经】中国特使孙必干会见阿巴斯  
    [2009年01月16日]
    【海外】俄罗斯天然气峰会17日举行  
    [2009年01月15日]
    【政经】长沙至台北开通直航航班  
    [2009年01月15日]
    【海外】俄乌总理商定举行会晤  
    [2009年01月15日]
    【产业】长江最大吨位海轮起航  
    [2009年01月15日]
    【海外】欧洲央行基准利率下调50个基点  
    [2009年01月15日]
    【政经】教育部：研究生考试未泄题  
    [2009年01月15日]
    【产业】南航在台北设立办事处  
    [2009年01月15日]
    【政经】西江北江进入枯水期  
    [2009年01月15日]
    【政经】亚太议会论坛年会闭幕  
    [2009年01月15日]
    【产业】奥凯航空公司申请复航  
    [2009年01月15日]
    【政经】香港恢复输入泰国禽肉  
    [2009年01月15日]
    【海外】几内亚成立新政府  
    [2009年01月15日]
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