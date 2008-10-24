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    [2008-10-24]
    【政经】四川采购商大会将举行  
    [2008-10-24]
    【海外】柬泰两国决定共同消除边界紧张  
    [2008-10-24]
    【产业】第七届天津国际汽车展开幕  
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    【产业】2008海南秋季房展开幕  
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    【金融】日央行再注资稳定短期金融市场  
    [2008-10-24]
    【政经】“嫦娥一号”圆满完成各项任务  
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    【政经】纪念中日和平友好条约缔结30周年招待会在京举行  
    [2008-10-24]
    【政经】中国禁从多哥输入禽类及其产品  
    [2008-10-24]
    【产业】广东新增企业比倒闭企业多六成  
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    【产业】24日国内金银价继续全线下跌  
    [2008-10-24]
    【政经】深圳前三季利用外资同比增长  
    [2008-10-24]
    【金融】24日国内黄金期货价继续下探  
    [2008-10-24]
    【政经】西藏墨脱公路有望开工建设  
    [2008-10-24]
    【政经】中韩财长称将加强区域金融合作  
    [2008-10-24]
    【金融】日韩股市大幅下跌  
    [2008-10-24]
    【政经】东北亚发展论坛将在沈阳举行  
    [2008-10-24]
    【金融】24日认购权证仅1只略升  
    [2008-10-24]
    【金融】沪深B指双双创下本轮调整新低  
    [2008-10-24]
    【金融】首尔股市综指跌破1000点  
    [2008-10-24]
    【金融】24日中小板指先升后跌  
    [2008-10-24]
    【金融】沪深300失守1800点  
    [2008-10-24]
    【海外】希腊国务部长涉嫌丑闻辞职  
    [2008-10-24]
    【政经】前三季广东集装箱吞吐增速回落  
    [2008-10-24]
    【海外】墨西哥参议院通过能源改革法案  
    [2008-10-24]
    【政经】河北蔚县特大矿难致35人亡  
    [2008-10-24]
    【金融】国际经济简讯  
    [2008-10-24]
    【政经】李克强会见瑞典首相赖因费尔特  
    [2008-10-24]
    【产业】现代汽车三季度盈利减少七成  
    [2008-10-24]
    【政经】胡锦涛会见日本首相麻生太郎  
    [2008-10-24]
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