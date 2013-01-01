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    【政经】杭州发放1亿元消费券  
    [2009年01月15日]
    【政经】薛延忠当选山西省政协主席  
    [2009年01月15日]
    【政经】深圳外贸出口占全国八分之一  
    [2009年01月15日]
    【海外】哈萨克斯坦颁布中亚无核武器区条约  
    [2009年01月15日]
    【金融】日经股指跌4.92%  
    [2009年01月15日]
    【政经】去年前11月社会消费增速创新高  
    [2009年01月15日]
    【政经】去年全国进出口总值25616.3亿美元  
    [2009年01月15日]
    【政经】去年外派劳务42.7万人  
    [2009年01月15日]
    【政经】去年境内对外直接投资增长六成  
    [2009年01月15日]
    【政经】去年10月以来吸收外资持续回落  
    [2009年01月15日]
    【海外】本·拉登录音号召对以色列开战  
    [2009年01月15日]
    【产业】空客A350超宽体客机总装线奠基  
    [2009年01月15日]
    【产业】中伊签署17亿美元油田开发协议  
    [2009年01月15日]
    【海外】中部非洲共同体首发信用卡  
    [2009年01月15日]
    【海外】俄罗斯去年资金流出创纪录  
    [2009年01月15日]
    【海外】阿根廷将对中国产食品处理机反倾销调查  
    [2009年01月15日]
    【海外】欧洲航天局公布今年航天任务  
    [2009年01月15日]
    【海外】美发现号航天飞机运上发射台  
    [2009年01月15日]
    【海外】巴西寻求对华出口猪肉产品  
    [2009年01月15日]
    【海外】日本机械订单总额持续萎缩  
    [2009年01月15日]
    【海外】美联储称经济仍在恶化  
    [2009年01月15日]
    【金融】英国巴克莱银行宣布裁员  
    [2009年01月15日]
    【海外】巴西商会希望以减薪换取裁员   
    [2009年01月15日]
    【产业】一汽去年销量销售收入均创纪录  
    [2009年01月15日]
    【海外】美国破产企业融资困难  
    [2009年01月15日]
    【金融】15日人民币对美元汇率小幅走升  
    [2009年01月15日]
    【金融】港外汇基金境外资产新增842亿  
    [2009年01月15日]
    【政经】山西公布未履约政协委员名单  
    [2009年01月15日]
    【金融】德意志银行去年四季度巨亏48亿欧元  
    [2009年01月15日]
    【海外】安哥拉北部血吸虫病疫蔓延  
    [2009年01月15日]
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