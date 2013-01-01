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【海外】丰田员工自购新车减库存
01月14日 17:26
【海外】德国去年GDP增长降至1.3%
01月14日 17:24
【金融】港股未收复14000点
01月14日 17:15
【产业】台湾LCD业首次大规模减员
01月14日 17:13
【产业】重庆公积金贷款首付比例降至二成
01月14日 17:11
【产业】供销社系统去年销售额破万亿
01月14日 17:09
【海外】韩国就业人数出现负增长
01月14日 17:07
【政经】长春企业裁员20人以上须备案
01月14日 17:05
【政经】春运前两日客流同比增长迅猛
01月14日 17:03
【产业】国家发改委再次调降汽柴油价格
01月14日 16:59
【金融】国内黄金期货涨多跌少
01月14日 16:57
【金融】认购权证全线上扬
01月14日 16:55
【金融】两市B股双双上行
01月14日 16:54
【金融】上证综指重返1900点上方
01月14日 15:58
【政经】去年海关税收9161.1亿元
01月14日 15:57
【金融】亚洲开发银行拟增资本金二至三倍
01月14日 15:46
【金融】中小板指数劲升3.82%
01月14日 15:43
【海外】黎以边境再次互射炮弹
01月14日 15:40
【海外】巴西将自主生产工业级浓缩铀
01月14日 15:37
【海外】日本网上超市生意兴隆
01月14日 15:35
【产业】黑龙江今年公路建设投资236.7亿元
01月14日 15:33
【政经】长江商学院三亚校区开建
01月14日 15:31
【政经】阿拉山口口岸铁路出口量全国首位
01月14日 15:30
【政经】浙江省属国企销售收入逆势增长
01月14日 15:27
【金融】重庆金融机构存款余额突破8000亿
01月14日 15:24
【政经】2007年中国GDP最终核实增长13.0%
01月14日 15:20
【金融】沪深两市双双大涨
01月14日 15:01
【金融】首批2008年券商年报出炉
01月14日 14:59
【金融】14日台北股市下跌十点
01月14日 14:55
【金融】日经股指微涨0.29%
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【海外】丰田员工自购新车减库存
[2009年01月14日]
【海外】德国去年GDP增长降至1.3%
[2009年01月14日]
【金融】港股未收复14000点
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