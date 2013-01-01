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    【产业】龙井茶成为地理标志  
    [2009年01月12日]
    【产业】畜牧业去年产值将突破1.7万亿  
    [2009年01月12日]
    【政经】黔桂铁路扩能改造工程完工  
    [2009年01月12日]
    【政经】天津直接利用外资增40%  
    [2009年01月12日]
    【产业】12日国内金银价涨跌互现  
    [2009年01月12日]
    【政经】江苏去年减免税收350亿元  
    [2009年01月12日]
    【产业】江苏十种钢材半年内价跌超三成  
    [2009年01月12日]
    【产业】宁波外贸去年首次突破600亿美元  
    [2009年01月12日]
    【政经】餐饮环节食品添加剂专项整治将启动  
    [2009年01月12日]
    【金融】港股失守14000点  
    [2009年01月12日]
    【海外】美企业财报将影响本周油价  
    [2009年01月12日]
    【海外】日将为韩发射一颗多功能实用卫星  
    [2009年01月12日]
    【金融】国内黄金期货价格涨跌互现  
    [2009年01月12日]
    【金融】认购权证12只下跌  
    [2009年01月12日]
    【金融】中小板指数上涨1%  
    [2009年01月12日]
    【金融】沪深B股市场涨跌互现  
    [2009年01月12日]
    【金融】上证综指勉强守住1900点  
    [2009年01月12日]
    【海外】英国劳动密集型产业复苏  
    [2009年01月12日]
    【政经】环保部公布今年减排目标  
    [2009年01月12日]
    【海外】三洋松下双双看衰市场  
    [2009年01月12日]
    【政经】中科院将根据区域特点调整研究布局  
    [2009年01月12日]
    【海外】日零售巨头减少进口中国产品  
    [2009年01月12日]
    【政经】广东小企业盈利状况好过大中型企业   
    [2009年01月12日]
    【政经】江苏去年地税收入2732亿元  
    [2009年01月12日]
    【政经】河北困难企业可适当免缴社保费  
    [2009年01月12日]
    【政经】中科院将改革科技投入格局  
    [2009年01月12日]
    【政经】朝鲜外相会见中国外长助理  
    [2009年01月12日]
    【政经】西藏计划投资30亿元建设保障性住房  
    [2009年01月12日]
    【产业】华中六省市电煤库存快速下降  
    [2009年01月12日]
    【政经】中国赴达尔富尔维和部队第一梯队回国  
    [2009年01月12日]
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