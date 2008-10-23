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    • 【金融】格林斯潘：房价稳定是危机终结必要条件  
    [2008-10-24]
    【海外】罗马尼亚支持黑山加入欧盟和北约  
    [2008-10-24]
    【海外】俄总统说应在金融危机中利用发展机遇  
    [2008-10-24]
    【海外】波兰外长称支持克罗地亚加入欧盟  
    [2008-10-24]
    【海外】法国发生重油泄漏事故  
    [2008-10-24]
    【海外】美银行恐吓信事件与金融危机有关  
    [2008-10-24]
    【海外】德调查德国国家发展银行  
    [2008-10-24]
    【海外】泰总理遭抗议者围攻  
    [2008-10-24]
    【海外】布朗承认英国经济可能衰退  
    [2008-10-24]
    【海外】俄酝酿储备原油影响油价  
    [2008-10-24]
    【海外】巴基斯坦求助IMF  
    [2008-10-24]
    【金融】澳门银行国际负债同比增35.2%  
    [2008-10-24]
    【海外】约旦与韩国签署核合作协议草案  
    [2008-10-24]
    【海外】奥巴马暂离竞选活动  
    [2008-10-24]
    【产业】国际油价反弹  
    [2008-10-24]
    【金融】美股连续振荡  
    [2008-10-24]
    【金融】美元对欧元和英镑继续上涨   
    [2008-10-24]
    【金融】纽约黄金期货价格盘中跌破700美元  
    [2008-10-24]
    【金融】伦敦股市止跌收高  
    [2008-10-24]
    【海外】意大利一军用直升机在法国坠毁8人死亡   
    [2008-10-24]
    【海外】法国拟成立主权基金应对金融危机   
    [2008-10-24]
    【政经】中国藏学家代表团与华沙大学师生座谈  
    [2008-10-24]
    【政经】我国拟审议批准中葡引渡条约  
    [2008-10-24]
    【政经】胡锦涛会见出席亚欧首脑会议外方领导人  
    [2008-10-24]
    【政经】支援三峡库区资金达480亿  
    [2008-10-23]
    【海外】俄外长说格鲁吉亚可能会爆发新冲突  
    [2008-10-23]
    【政经】李克强会见新加坡总理  
    [2008-10-23]
    【产业】伊朗石油部长吁欧佩克减原油日产量  
    [2008-10-23]
    【产业】摩托罗拉在天津成立首个研究分院  
    [2008-10-23]
    【政经】海峡两岸首次联合海上搜救演习  
    [2008-10-23]
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