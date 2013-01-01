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    【海外】以军发射迫击炮弹还击黎巴嫩  
    [2009年01月08日]
    【产业】三菱将为标致雪铁龙贴牌生产  
    [2009年01月08日]
    【金融】国开行去年末贷款余额2.8万亿元  
    [2009年01月08日]
    【政经】航空公司燃油附加费免征三年营业税  
    [2009年01月08日]
    【金融】日经股指大跌362.82点  
    [2009年01月08日]
    【金融】台北股市收盘跌254.05点  
    [2009年01月08日]
    【海外】墨西哥推出救市计划  
    [2009年01月08日]
    【海外】美国波特兰开通4G移动互联网业务  
    [2009年01月08日]
    【政经】国家公务员考试分数线划定  
    [2009年01月08日]
    【政经】内蒙古义务教育债务全化解   
    [2009年01月08日]
    【政经】故宫两岸文物将首次重聚  
    [2009年01月08日]
    【产业】矿产地储备工作启动  
    [2009年01月08日]
    【政经】晋鲁实施能源交通合作  
    [2009年01月08日]
    【产业】三菱汽车计划裁员900人  
    [2009年01月08日]
    【政经】发改委正抓紧编制十大产业规划  
    [2009年01月08日]
    【政经】新药注册特殊审批管理规定7日起实施  
    [2009年01月08日]
    【政经】减肥药盐酸芬氟拉明被禁  
    [2009年01月08日]
    【政经】澳门将制定水资源整体发展大纲  
    [2009年01月08日]
    【政经】香港立法会促请港府改善空气状况  
    [2009年01月08日]
    【金融】台湾“央行”降息  
    [2009年01月08日]
    【海外】法重罚两艘外国污染船只  
    [2009年01月08日]
    【产业】长春打造专用汽车制造基地  
    [2009年01月08日]
    【海外】德国失业人数出现回升  
    [2009年01月08日]
    【海外】美国会预测今年财政赤字1.2万亿  
    [2009年01月08日]
    【金融】欧洲上市银行市值大幅缩水  
    [2009年01月08日]
    【金融】首季到期央票将释放资金过万亿  
    [2009年01月08日]
    【金融】央行发行500亿元三月期央票  
    [2009年01月08日]
    【海外】标普1500家公司养老金计划巨额赤字  
    [2009年01月08日]
    【海外】匈牙利外汇储备达240.4亿欧元  
    [2009年01月08日]
    【海外】挪威动用石油基金刺激经济  
    [2009年01月08日]
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