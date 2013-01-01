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    【金融】7日纽约汇市美元下跌  
    [2009年01月08日]
    【海外】巴方认定孟买袭击嫌犯为巴基斯坦人  
    [2009年01月07日]
    【海外】索马里海盗释放一艘土耳其货船  
    [2009年01月07日]
    【政经】杨洁篪会见美国常务副国务卿  
    [2009年01月07日]
    【海外】以色列拟派代表团赴开罗磋商  
    [2009年01月07日]
    【政经】杨洁篪与捷克外长通电话  
    [2009年01月07日]
    【政经】一新研究称黑洞先于星系诞生  
    [2009年01月07日]
    【海外】俄罗斯航母起火  
    [2009年01月07日]
    【政经】北京未现禽流感疫情  
    [2009年01月07日]
    【产业】《全国矿产资源规划(2008年-2015年)》发布实施  
    [2009年01月07日]
    【政经】相关负责人就《国家中长期教育改革和发展规划纲要》答记者问  
    [2009年01月07日]
    【政经】《国家中长期教育改革和发展规划纲要》公开征求意见  
    [2009年01月07日]
    【海外】巴基斯坦驳斥印总理指控  
    [2009年01月07日]
    【产业】欧盟力推移动电视发展  
    [2009年01月07日]
    【产业】中国将收储50万吨白砂糖补充储备  
    [2009年01月07日]
    【政经】博鳌亚洲论坛4月举行  
    [2009年01月07日]
    【政经】港外汇储备增至1825亿美元  
    [2009年01月07日]
    【政经】京津冀未发现家禽禽流感疫情  
    [2009年01月07日]
    【金融】7日亚太主要股市涨跌不一  
    [2009年01月07日]
    【海外】东非地区海运业面临挑战  
    [2009年01月07日]
    【海外】乌称俄已停止向乌境内管道送气  
    [2009年01月07日]
    【海外】第14届东盟峰会将在泰举行  
    [2009年01月07日]
    【海外】索马里一议员遭反政府武装绑架  
    [2009年01月07日]
    【海外】美驻阿联军打死32名武装分子  
    [2009年01月07日]
    【政经】李克强部署实施积极财政政策  
    [2009年01月07日]
    【海外】以军决定每天停火三小时   
    [2009年01月07日]
    【海外】美国加大力度打击金融犯罪  
    [2009年01月07日]
    【金融】7日国内期货市场多上涨  
    [2009年01月07日]
    【政经】大陆将进一步落实对台资企业融资政策  
    [2009年01月07日]
    【政经】国台办希望两岸经济关系正常化协商年内获进展  
    [2009年01月07日]
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