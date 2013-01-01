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    【金融】5日纽约汇市美元汇率涨跌不一  
    [2009年01月06日]
    【海外】欧盟天然气供应尚未面临危机  
    [2009年01月06日]
    【政经】国际油价涨至每桶48美元以上  
    [2009年01月06日]
    【政经】去年查处制售假劣农资案15714起  
    [2009年01月05日]
    【产业】商务部鼓励利用出口信用保险  
    [2009年01月05日]
    【政经】去年出入境人员达3.5亿人次  
    [2009年01月05日]
    【产业】商务部门将通报国外不良进口商情况  
    [2009年01月05日]
    【产业】商务部门将披露国外银行资信状况  
    [2009年01月05日]
    【海外】危地马拉山体滑坡造成近40人伤亡  
    [2009年01月05日]
    【海外】哈马斯一领导人称哈最终将打败以色列  
    [2009年01月05日]
    【政经】越国会主席说希望把越中关系推向新高度  
    [2009年01月05日]
    【产业】5日猪肉价格回落  
    [2009年01月05日]
    【产业】上周食用农产品价格小幅上涨  
    [2009年01月05日]
    【海外】阿富汗今年安全形势不容乐观  
    [2009年01月05日]
    【政经】六奶业主产省份生鲜乳三聚氰胺含量合格  
    [2009年01月05日]
    【政经】今年将大力推进财税制度改革  
    [2009年01月05日]
    【产业】欧佩克周平均油价小幅回升  
    [2009年01月05日]
    【金融】香港金管局致力创造宽松货币环境  
    [2009年01月05日]
    【海外】日本完成有价证券电子化进程  
    [2009年01月05日]
    【政经】普华永道:中国将在此轮衰退中较快恢复  
    [2009年01月05日]
    【产业】兵工集团公司去年主营业务收入1450亿元  
    [2009年01月05日]
    【产业】中国汽车进出口增速将进一步趋缓  
    [2009年01月05日]
    【金融】5日亚太主要股市多数上涨  
    [2009年01月05日]
    【产业】国资委将酌情核定央企去年考核结果  
    [2009年01月05日]
    【金融】农行与供销合作总社签署合作协议  
    [2009年01月05日]
    【金融】农发行去年利润超200亿元  
    [2009年01月05日]
    【政经】潍坊鞭炮爆炸事故犯罪嫌疑人被刑拘  
    [2009年01月05日]
    【产业】各机构预测今年国际原油价格  
    [2009年01月05日]
    【产业】5日国际油价上升  
    [2009年01月05日]
    【产业】554家公司发布年报预测  
    [2009年01月05日]
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