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    • 【金融】香港恒指推出房地产基金指数  
    [2008-10-23]
    【政经】湘江遇罕见枯水已启动应急预案  
    [2008-10-23]
    【金融】任志刚称推出备用银行资本意在稳定人心  
    [2008-10-23]
    【金融】香港金管局向银行同业市场注资  
    [2008-10-23]
    【海外】哈马斯对埃及和解草案保留意见  
    [2008-10-23]
    【金融】巴罗佐称全球应协调应对金融危机  
    [2008-10-23]
    【政经】中国同西班牙签署财政合作协议  
    [2008-10-23]
    【政经】香港特区政府修例保障食物安全  
    [2008-10-23]
    【政经】温家宝与德国总理默克尔举行会谈  
    [2008-10-23]
    【金融】亚太地区主要股市全线大幅下挫  
    [2008-10-23]
    【政经】胡锦涛会见波兰总理图斯克  
    [2008-10-23]
    【政经】雅鲁藏布江最大水上码头开建  
    [2008-10-23]
    【政经】王树鹤称煤矿瓦斯防治形势严峻  
    [2008-10-23]
    【政经】企业国资法草案三审  
    [2008-10-23]
    【政经】中国煤矿将加强瓦斯综合治理  
    [2008-10-23]
    【金融】福建首家小额贷款公司落户晋江  
    [2008-10-23]
    【金融】粤银行贷款百亿元扶持中小企业  
    [2008-10-23]
    【海外】伊拉克接回巴比伦省防务  
    [2008-10-23]
    【政经】温家宝与波兰总理图斯克会谈  
    [2008-10-23]
    【政经】中国将迎来三大人口高峰  
    [2008-10-23]
    【政经】《全国土地利用总体规划纲要》发布  
    [2008-10-23]
    【政经】秦刚称中国考虑出席金融峰会  
    [2008-10-23]
    【政经】胡锦涛会见荷兰首相巴尔克嫩德  
    [2008-10-23]
    【政经】南宁或设立“亚欧投资促进中心”  
    [2008-10-23]
    【金融】前九月银行间债券市场累计发债1.6万亿余元  
    [2008-10-23]
    【金融】香港恒生指数跌506点  
    [2008-10-23]
    【产业】23日国内金银价继续下挫  
    [2008-10-23]
    【金融】上证综指延续跌势深市止跌反弹  
    [2008-10-23]
    【金融】上证B指盘中险些跌破100点  
    [2008-10-23]
    【金融】广西北部湾银行正式揭牌  
    [2008-10-23]
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