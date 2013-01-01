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【产业】京成立国有资本经营管理中心
01月05日 19:27
【产业】香港去年12月楼宇买卖合约环比上升43.6%
01月05日 19:22
【政经】台湾外汇储备超2900亿美元
01月05日 19:09
【政经】北京已规划地铁和高速今年将全部开工
01月05日 19:06
【海外】英国专家：裁员成本平均每人1.6万英镑
01月05日 19:04
【海外】利比亚拟扩大在东非投资
01月05日 19:01
【政经】杨洁篪外长同赖斯通电话
01月05日 18:59
【政经】第九次中日战略对话将举行
01月05日 18:57
【海外】俄请求欧盟监测过境乌克兰天然气
01月05日 18:52
【政经】谢旭人谈实施积极的财政政策
01月05日 18:48
【海外】韩计划投资70亿美元开发海外能源资源
01月05日 18:12
【产业】美刊称硅谷面临创新危机
01月05日 18:10
【金融】房贷优惠各银行门槛不一
01月05日 18:07
【产业】北京市将确保完成保障房计划
01月05日 18:05
【金融】中投：去年9月起已调整境外投资计划
01月05日 17:43
【政经】中纪委将严控公款出国（境）
01月05日 17:37
【政经】贵州翻车事故死亡数增至15人
01月05日 17:33
【海外】国际社会继续呼吁加沙地带冲突双方立即停火
01月05日 17:28
【政经】松花江治污项目全部开工
01月05日 17:17
【金融】澳门元新版钞票获准发行
01月05日 17:14
【金融】5日恒指升521点
01月05日 17:12
【金融】5日五种商品期货涨停
01月05日 16:55
【金融】5日认购权证全线飘红
01月05日 16:54
【金融】国内金银现货价全面上涨
01月05日 16:52
【产业】香港玩具展开幕
01月05日 16:50
【产业】国资委详解今年央企业绩考核工作
01月05日 16:47
【政经】海南：重大工程招投标前须查行贿犯罪档案
01月05日 16:46
【海外】哥政府军击毙五名反政府游击队员
01月05日 16:41
【政经】去年央企利润同比降三成
01月05日 16:39
【政经】去年中央财政“三农”支出预计近6000亿元
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【产业】京成立国有资本经营管理中心
[2009年01月05日]
【产业】香港去年12月楼宇买卖合约环比上升43.6%
[2009年01月05日]
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[2009年01月05日]
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