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    【产业】京成立国有资本经营管理中心  
    [2009年01月05日]
    【产业】香港去年12月楼宇买卖合约环比上升43.6%  
    [2009年01月05日]
    【政经】台湾外汇储备超2900亿美元  
    [2009年01月05日]
    【政经】北京已规划地铁和高速今年将全部开工  
    [2009年01月05日]
    【海外】英国专家：裁员成本平均每人1.6万英镑  
    [2009年01月05日]
    【海外】利比亚拟扩大在东非投资  
    [2009年01月05日]
    【政经】杨洁篪外长同赖斯通电话  
    [2009年01月05日]
    【政经】第九次中日战略对话将举行  
    [2009年01月05日]
    【海外】俄请求欧盟监测过境乌克兰天然气  
    [2009年01月05日]
    【政经】谢旭人谈实施积极的财政政策  
    [2009年01月05日]
    【海外】韩计划投资70亿美元开发海外能源资源  
    [2009年01月05日]
    【产业】美刊称硅谷面临创新危机  
    [2009年01月05日]
    【金融】房贷优惠各银行门槛不一  
    [2009年01月05日]
    【产业】北京市将确保完成保障房计划  
    [2009年01月05日]
    【金融】中投：去年9月起已调整境外投资计划  
    [2009年01月05日]
    【政经】中纪委将严控公款出国（境）  
    [2009年01月05日]
    【政经】贵州翻车事故死亡数增至15人  
    [2009年01月05日]
    【海外】国际社会继续呼吁加沙地带冲突双方立即停火  
    [2009年01月05日]
    【政经】松花江治污项目全部开工  
    [2009年01月05日]
    【金融】澳门元新版钞票获准发行  
    [2009年01月05日]
    【金融】5日恒指升521点  
    [2009年01月05日]
    【金融】5日五种商品期货涨停  
    [2009年01月05日]
    【金融】5日认购权证全线飘红  
    [2009年01月05日]
    【金融】国内金银现货价全面上涨  
    [2009年01月05日]
    【产业】香港玩具展开幕  
    [2009年01月05日]
    【产业】国资委详解今年央企业绩考核工作  
    [2009年01月05日]
    【政经】海南：重大工程招投标前须查行贿犯罪档案  
    [2009年01月05日]
    【海外】哥政府军击毙五名反政府游击队员  
    [2009年01月05日]
    【政经】去年央企利润同比降三成  
    [2009年01月05日]
    【政经】去年中央财政“三农”支出预计近6000亿元  
    [2009年01月05日]
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