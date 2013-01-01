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    【金融】中行去年前11月出口信保融资近19亿美元  
    [2009年01月05日]
    【金融】5日沪深股市“开门红”  
    [2009年01月05日]
    【金融】5日国内黄金期货涨跌互现  
    [2009年01月05日]
    【金融】5日中小板指涨2.88%  
    [2009年01月05日]
    【产业】金德发展二股东“越界”违规  
    [2009年01月05日]
    【金融】5日沪深B股涨幅均超3%  
    [2009年01月05日]
    【政经】两岸双边贸易趋缓  
    [2009年01月05日]
    【产业】沪二套房公积金可贷80万元  
    [2009年01月05日]
    【金融】内地基金业管理资产净值同比缩水四成  
    [2009年01月05日]
    【政经】去年财政收入预计突破6万亿元  
    [2009年01月05日]
    【产业】中石化中石油在沪第二轮降价  
    [2009年01月05日]
    【海外】哥警方缴获740公斤可卡因  
    [2009年01月05日]
    【海外】德国政府酝酿经济刺激新方案  
    [2009年01月05日]
    【金融】5日台北股市涨107点  
    [2009年01月05日]
    【海外】以军在加沙行动造成逾520人死亡  
    [2009年01月05日]
    【海外】加沙地带大量居民正外逃  
    [2009年01月05日]
    【政经】三名英国人在新疆因非法测绘被罚  
    [2009年01月05日]
    【金融】澳大利亚股市微跌0.7%  
    [2009年01月05日]
    【金融】韩国股市收涨1.40%  
    [2009年01月05日]
    【海外】印度货运卡车大罢工  
    [2009年01月05日]
    【政经】山东推行食品添加剂使用备案制   
    [2009年01月05日]
    【政经】上海经营性出版单位将全面转企改制  
    [2009年01月05日]
    【金融】农发行去年利润逾200亿  
    [2009年01月05日]
    【产业】“卖楼花”模式正在损害造船业  
    [2009年01月05日]
    【海外】印美签署21亿美元军购合同  
    [2009年01月05日]
    【海外】俄要求欧盟监督乌克兰天然气传输系统  
    [2009年01月05日]
    【海外】铃木推迟海外新厂投产时间  
    [2009年01月05日]
    【海外】彭博社预测今年全球企业盈利继续下滑  
    [2009年01月05日]
    【政经】乳品质量安全标准分四阶段完善  
    [2009年01月05日]
    【政经】浙江32条新政策促进工业转型  
    [2009年01月05日]
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