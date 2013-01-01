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    【海外】理查森辞去美国商务部长提名  
    [2009年01月05日]
    【政经】浙江对民营企业实行“三不”政策  
    [2009年01月05日]
    【政经】贵州翻车事故已造成13人死亡  
    [2009年01月05日]
    【金融】5日早盘上证综指涨2.14%  
    [2009年01月05日]
    【政经】中国航天今年将完成载人航天等任务  
    [2009年01月05日]
    【产业】中国汽车出口同比增长20.31%  
    [2009年01月05日]
    【海外】日本例行国会今日开幕  
    [2009年01月05日]
    【金融】日本股市收涨创两月新高  
    [2009年01月05日]
    【产业】国际电信企业继续投资巴西  
    [2009年01月05日]
    【政经】谢旭人公布2008年财政支出情况  
    [2009年01月05日]
    【金融】人民币对美元汇率小幅回落  
    [2009年01月05日]
    【海外】韩国外汇储备九个月来首次上升  
    [2009年01月05日]
    【政经】2008年财政收入将突破6万亿  
    [2009年01月05日]
    【产业】阿吉普公司石油管道再次遭袭  
    [2009年01月05日]
    【产业】辛庄煤业瞒报透水事故初步查明  
    [2009年01月05日]
    【金融】5日人民币市场汇价  
    [2009年01月05日]
    【海外】5日国际财经快报  
    [2009年01月05日]
    【金融】东京股市实施股票电子化  
    [2009年01月05日]
    【金融】5日沪深股市双双高开  
    [2009年01月05日]
    【海外】韩国国会爆发冲突  
    [2009年01月05日]
    【海外】黎巴嫩示威抗议以军入侵加沙  
    [2009年01月05日]
    【产业】ST琼花大股东股权全部冻结  
    [2009年01月05日]
    【海外】俄大幅提高对乌天然气报价  
    [2009年01月05日]
    【海外】欧盟称加沙人道主义危机严重  
    [2009年01月05日]
    【政经】周铁农率团出访亚洲三国  
    [2009年01月05日]
    【金融】5日日经股指早盘高开高走  
    [2009年01月05日]
    【海外】也门表示愿意接收加沙伤员  
    [2009年01月05日]
    【海外】俄呼吁以色列立即停火  
    [2009年01月05日]
    【海外】法国挫败两起海盗行动  
    [2009年01月05日]
    【海外】阿富汗发生里氏6级地震  
    [2009年01月05日]
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