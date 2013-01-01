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    【产业】韩国3G发展的挑战  
    [2009年01月04日]
    【产业】平安人寿成云南白药第三大股东  
    [2009年01月04日]
    【海外】日民主党前议员永田寿康自杀   
    [2009年01月04日]
    【金融】农信银系统清算资金三年增千倍  
    [2009年01月04日]
    【政经】外交部：开发“天外天”油气田是行使固有主权权利  
    [2009年01月04日]
    【政经】外交部发言人谈当前加沙局势  
    [2009年01月04日]
    【产业】制造业采购经理指数有所回升  
    [2009年01月04日]
    【产业】首条特高压输电线路试运行  
    [2009年01月04日]
    【政经】今年将上演多场“星月童话”  
    [2009年01月04日]
    【产业】山西为山东签电力合作协议  
    [2009年01月04日]
    【产业】天津开发区保税物流中心设立  
    [2009年01月04日]
    【产业】法国3G手机业务获得新生  
    [2009年01月04日]
    【海外】埃塞撤军后索马里走向何方  
    [2009年01月04日]
    【政经】2008年前11月全国破获毒品犯罪案件5.5万起  
    [2009年01月04日]
    【政经】去年7万多人死于交通事故  
    [2009年01月04日]
    【海外】麻生拒绝国会提前改选  
    [2009年01月04日]
    【海外】乌克兰发出“中断输气”警告  
    [2009年01月04日]
    【海外】日本和南非候选人角逐下任IAEA总干事  
    [2009年01月04日]
    【政经】日律师拟推动成立细菌战中国受害者维权组织  
    [2009年01月04日]
    【政经】青川新县城选址仍未最终确定  
    [2009年01月04日]
    【海外】阿富汗发生里氏5.9级地震  
    [2009年01月04日]
    【产业】中国钢铁业面临四大困难  
    [2009年01月04日]
    【政经】劳动保障部门提醒：返乡农民工不要轻易退保  
    [2009年01月04日]
    【政经】法专家预计今年粮食价格普涨  
    [2009年01月04日]
    【海外】国际经济一周大事预报  
    [2009年01月04日]
    【政经】温家宝：高校关键是要办出特色　  
    [2009年01月04日]
    【海外】安理会加沙问题紧急会议无果  
    [2009年01月04日]
    【产业】传联想计划在北京总部裁员200人  
    [2009年01月04日]
    【海外】俄乌“斗气”击中欧盟能源软肋  
    [2009年01月04日]
    【产业】北京图书订货会开幕在即  
    [2009年01月04日]
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