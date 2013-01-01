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    【海外】加纳在野党赢得总统选举  
    [2009年01月03日]
    【海外】首批加沙伤员抵达沙特接受治疗  
    [2009年01月03日]
    【海外】以继续空袭加沙已致434人死亡  
    [2009年01月03日]
    【海外】澳正式拒收关塔那摩囚犯  
    [2009年01月03日]
    【海外】美国重新开始增加战略石油储备  
    [2009年01月03日]
    【海外】美政府向克莱斯勒提供40亿美元贷款  
    [2009年01月03日]
    【政经】中国猪蓝耳病防治技术获得突破  
    [2009年01月03日]
    【海外】日本计划吸引更多外国人才  
    [2009年01月03日]
    【海外】哈马斯又一名高级领导人被炸死  
    [2009年01月03日]
    【海外】俄称乌截留输往巴尔干半岛天然气  
    [2009年01月03日]
    【海外】奥地利政府接管因“麦氏骗局”遭受巨额损失的银行  
    [2009年01月03日]
    【政经】三峡过坝通航能力突破亿吨大关  
    [2009年01月03日]
    【海外】布什呼吁中东国家支持巴勒斯坦民族权力机构  
    [2009年01月03日]
    【产业】油价回升至每桶46美元之上  
    [2009年01月03日]
    【金融】道指重新站上9000点  
    [2009年01月03日]
    【金融】纽约黄金期货价格小幅下跌  
    [2009年01月03日]
    【金融】伦敦股市大幅收高   
    [2009年01月03日]
    【海外】欧盟敦促俄乌立即全面恢复对欧天然气供应   
    [2009年01月03日]
    【海外】加一军官涉嫌枪杀阿平民遭指控  
    [2009年01月03日]
    【海外】法国愿与科特迪瓦实现关系“正常化”   
    [2009年01月03日]
    【海外】联合国官员说加沙冲突危及中东和平与稳定  
    [2009年01月03日]
    【海外】布什将同潘基文讨论联合国改革等问题  
    [2009年01月03日]
    【海外】约旦河西岸爆发反以示威游行  
    [2009年01月03日]
    【海外】也门一艘被海盗拦截的船只获救  
    [2009年01月03日]
    【海外】埃塞俄比亚开始从索马里撤军  
    [2009年01月03日]
    【海外】伊朗民众集会谴责以色列空袭加沙  
    [2009年01月03日]
    【海外】赖斯称美国正在推动以巴实现停火  
    [2009年01月03日]
    【海外】巴格达以南自杀爆炸死亡30人  
    [2009年01月03日]
    【海外】斯里兰卡政府军攻占猛虎组织大本营  
    [2009年01月03日]
    【政经】50种货物实行出口许可证管理  
    [2009年01月02日]
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