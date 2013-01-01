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    【政经】肉类和蔬菜价格续涨  
    [2009年01月02日]
    【金融】沙特通胀压力缓解  
    [2009年01月02日]
    【海外】经济学家认为英经济不容乐观  
    [2009年01月02日]
    【海外】以军空袭加沙造成430人死  
    [2009年01月02日]
    【金融】亚太股市多数上涨  
    [2009年01月02日]
    【金融】港股新年劲涨4.55%  
    [2009年01月02日]
    【海外】印尼经济2008年增6.2%  
    [2009年01月02日]
    【政经】“团团”“圆圆”改吃当地竹子  
    [2009年01月02日]
    【产业】存量房贷可申请七折利率优惠  
    [2009年01月02日]
    【金融】银河证券：封基有望跑赢大盘  
    [2009年01月02日]
    【政经】北京铁路提前进入春运  
    [2009年01月02日]
    【政经】冀两官员挪用农保基金被判刑  
    [2009年01月02日]
    【海外】巴基斯坦西北地区遭袭4人死亡  
    [2009年01月02日]
    【海外】朝鲜指责美国推行“双重标准”  
    [2009年01月02日]
    【海外】韩国1997年来首现贸易逆差  
    [2009年01月02日]
    【金融】美国银行业两大并购案完成  
    [2009年01月02日]
    【政经】美国国务卿赖斯将访华  
    [2009年01月02日]
    【海外】新加坡下调经济增长预期  
    [2009年01月02日]
    【海外】古巴纪念革命胜利50周年  
    [2009年01月02日]
    【海外】尼日利亚原油日产量将明显下降  
    [2009年01月02日]
    【产业】山东减免多项税费刺激住房消费  
    [2009年01月02日]
    【海外】哥伦比亚舞厅爆炸死伤70余  
    [2009年01月02日]
    【海外】孟加拉国大选结果正式公布  
    [2009年01月02日]
    【海外】埃及货船索马里附近被海盗劫持  
    [2009年01月02日]
    【政经】卫生部：继续免费救治“毒奶粉”患儿  
    [2009年01月02日]
    【海外】英军向伊拉克移交巴士拉机场  
    [2009年01月02日]
    【海外】老布什撰文纪念中美建交  
    [2009年01月02日]
    【海外】印度连环爆炸造成5人死亡  
    [2009年01月02日]
    【海外】以军炸死哈马斯领导人拉扬  
    [2009年01月02日]
    【海外】伊政府接管巴格达“绿区”  
    [2009年01月02日]
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