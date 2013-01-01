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    【海外】土耳其发行新货币  
    [2009年01月01日]
    【政经】中国向巴勒斯坦提供紧急援助签字仪式在巴举行  
    [2009年01月01日]
    【海外】塔利班袭击阿地方官员住所打死20名警察  
    [2009年01月01日]
    【政经】商务部将设专门委员会审核投资1亿元以上对外援助成套项目  
    [2009年01月01日]
    【海外】俄罗斯已完全中断乌克兰供气  
    [2009年01月01日]
    【金融】香港股市2008年跌幅位列亚洲第九  
    [2009年01月01日]
    【政经】台州至金华高速公路通车  
    [2009年01月01日]
    【政经】有关负责人就奶粉事件赔偿问题答问  
    [2009年01月01日]
    【产业】国电南宁电厂项目启动  
    [2009年01月01日]
    【海外】波兰总理说不会就加入欧元区问题举行公决  
    [2009年01月01日]
    【海外】菲律宾南部发生爆炸22人受伤  
    [2009年01月01日]
    【海外】俄罗斯大幅削减对乌克兰供气量  
    [2009年01月01日]
    【政经】胡锦涛：在全国政协新年茶话会上的讲话  
    [2009年01月01日]
    【海外】巴基斯坦和印度互换核设施名单  
    [2009年01月01日]
    【海外】巴基斯坦部落地区遭无人机导弹袭击  
    [2009年01月01日]
    【海外】乌克兰呼吁俄罗斯继续天然气问题谈判  
    [2009年01月01日]
    【政经】北京2008年财政收入增23.1%  
    [2009年01月01日]
    【金融】央行银监会：对因灾未按期偿还贷款给予一定宽限期  
    [2009年01月01日]
    【政经】岛内舆论认为胡锦涛讲话具有重大意义  
    [2009年01月01日]
    【海外】澳大利亚发生火车与卡车相撞事故  
    [2009年01月01日]
    【政经】重庆将地震安全性评价纳入并联审批  
    [2009年01月01日]
    【金融】拉美股市遭遇金融危机重创  
    [2009年01月01日]
    【海外】中国常驻联合国代表对加沙紧张局势升级表示严重关切  
    [2009年01月01日]
    【海外】东盟秘书长欢迎中国任命首任驻东盟大使  
    [2009年01月01日]
    【海外】安理会紧急讨论巴以冲突问题未果  
    [2009年01月01日]
    【海外】朝鲜媒体号召全国掀起经济建设新高潮  
    [2009年01月01日]
    【政经】2009年定为“中国生态旅游年”  
    [2009年01月01日]
    【产业】一次性餐具等生产、销售将受严格限制  
    [2009年01月01日]
    【金融】沪深股市流通市值新报45213亿元  
    [2009年01月01日]
    【金融】基金本周净值小幅下跌  
    [2009年01月01日]
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