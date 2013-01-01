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    【海外】“哥伦比亚”号航天飞机失事最终调查报告公布  
    [2008年12月31日]
    【产业】2008年铁路客货运量大涨  
    [2008年12月31日]
    【金融】巴黎股市融资能力锐减  
    [2008年12月31日]
    【产业】法时装品牌“摩根”进入破产保护程序  
    [2008年12月31日]
    【金融】基金开户数创12周新高  
    [2008年12月31日]
    【金融】芝加哥农产品期货全线收高  
    [2008年12月31日]
    【政经】卫生部：食品安全问题不是添加剂本身的错  
    [2008年12月31日]
    【政经】台明年开放政务官赴大陆探亲交流  
    [2008年12月31日]
    【海外】日本计划修订自卫队防卫大纲  
    [2008年12月31日]
    【海外】欧盟批准德应对金融危机措施  
    [2008年12月31日]
    【金融】人民币对美元汇率继续走高  
    [2008年12月31日]
    【金融】31日沪市高开深市低开  
    [2008年12月31日]
    【产业】63家欠缴地方税款企业曝光  
    [2008年12月31日]
    【政经】人民日报国际十大新闻  
    [2008年12月31日]
    【海外】美国巴勒斯坦支持者敦促奥巴马改变中东政策  
    [2008年12月31日]
    【政经】人民日报国内十大新闻  
    [2008年12月31日]
    【金融】A股持仓账户数升至14周来新高  
    [2008年12月31日]
    【海外】布什同巴领导人讨论加沙局势  
    [2008年12月31日]
    【政经】胡锦涛提出培育军人核心价值观  
    [2008年12月31日]
    【海外】孟加拉国前总理拒绝接受大选结果  
    [2008年12月31日]
    【海外】几内亚政变军人会见国际组织代表  
    [2008年12月31日]
    【海外】美国前陆军工程师承认向以提供情报  
    [2008年12月31日]
    【政经】三鹿田文华等四名原高管出庭受审  
    [2008年12月31日]
    【海外】乌称全额付清欠俄天然气债务  
    [2008年12月31日]
    【海外】俄罗斯将调低石油出口税  
    [2008年12月31日]
    【海外】比利时新内阁产生  
    [2008年12月31日]
    【政经】《中华人民共和国航道管理条例》修改  
    [2008年12月31日]
    【政经】《中华人民共和国公路管理条例》修改  
    [2008年12月31日]
    【政经】《中华人民共和国水路运输管理条例》修改  
    [2008年12月31日]
    【海外】以称将继续在加沙军事行动  
    [2008年12月31日]
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