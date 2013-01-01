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【海外】伊拉克将接管伊朗反对派营地
12月30日 08:42
【海外】未来海湾单一货币可能叫“凯拉米”或“ 海元”
12月30日 08:40
【海外】俄称恢复俄格邦交责任在格方
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【政经】陈水扁再次被收押
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【政经】中国政府特使探望在巴受伤工程人员
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【海外】潘基文呼吁巴以停止暴力活动
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【海外】欧盟将举行外长会议讨论巴以冲突问题
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【政经】李克强会见科威特首相纳赛尔
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【海外】哈马斯和杰哈德拒绝阿巴斯会谈要求
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【政经】越共中央总书记农德孟会见王家瑞
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【政经】青川、江油29日余震无人员伤亡
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【产业】国际油价重回40美元之上
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【海外】乌干达反政府武装屠杀刚果(金)平民
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【金融】29日纽约股市三大股指收低
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【金融】29日纽约黄金期货价微涨
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【金融】29日巴黎CAC40股指微涨
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【金融】29日伦敦股市大幅高收
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【海外】巴勒斯坦宣布暂停巴以和谈
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【政经】安监总局通报遵化煤气泄漏事故
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【政经】广州政府移动门户开通
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【产业】东航注资增加至70亿元
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【政经】武汉将再建两条长江隧道
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【产业】宝钢与海尔新一轮战略合作开始
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【政经】六部门联合启动就业服务活动
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【海外】新加坡研制出双轴旋转生物反应器
12月29日 21:50
【政经】周久耕被解职
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【海外】伊拉克将接管伊朗反对派营地
[2008年12月30日]
【海外】未来海湾单一货币可能叫“凯拉米”或“ 海元”
[2008年12月30日]
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