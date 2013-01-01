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    【海外】伊拉克将接管伊朗反对派营地  
    [2008年12月30日]
    【海外】未来海湾单一货币可能叫“凯拉米”或“ 海元”  
    [2008年12月30日]
    【海外】俄称恢复俄格邦交责任在格方  
    [2008年12月30日]
    【政经】陈水扁再次被收押  
    [2008年12月30日]
    【海外】第29届海合会首脑会议开幕  
    [2008年12月30日]
    【政经】巴基斯坦总统会见何亚非  
    [2008年12月30日]
    【海外】索马里发生武装冲突  
    [2008年12月30日]
    【海外】加沙火箭弹袭击造成两名以色列人死亡  
    [2008年12月30日]
    【政经】中国政府特使探望在巴受伤工程人员  
    [2008年12月30日]
    【海外】潘基文呼吁巴以停止暴力活动  
    [2008年12月30日]
    【海外】欧盟将举行外长会议讨论巴以冲突问题  
    [2008年12月30日]
    【政经】李克强会见科威特首相纳赛尔  
    [2008年12月30日]
    【海外】哈马斯和杰哈德拒绝阿巴斯会谈要求  
    [2008年12月30日]
    【政经】越共中央总书记农德孟会见王家瑞  
    [2008年12月30日]
    【政经】青川、江油29日余震无人员伤亡  
    [2008年12月30日]
    【产业】国际油价重回40美元之上  
    [2008年12月30日]
    【海外】乌干达反政府武装屠杀刚果(金)平民  
    [2008年12月30日]
    【金融】29日纽约股市三大股指收低  
    [2008年12月30日]
    【金融】29日纽约黄金期货价微涨  
    [2008年12月30日]
    【金融】29日巴黎CAC40股指微涨  
    [2008年12月30日]
    【金融】29日伦敦股市大幅高收  
    [2008年12月30日]
    【海外】巴勒斯坦宣布暂停巴以和谈  
    [2008年12月30日]
    【政经】安监总局通报遵化煤气泄漏事故  
    [2008年12月29日]
    【政经】广州政府移动门户开通  
    [2008年12月29日]
    【产业】东航注资增加至70亿元  
    [2008年12月29日]
    【政经】武汉将再建两条长江隧道  
    [2008年12月29日]
    【产业】宝钢与海尔新一轮战略合作开始  
    [2008年12月29日]
    【政经】六部门联合启动就业服务活动  
    [2008年12月29日]
    【海外】新加坡研制出双轴旋转生物反应器  
    [2008年12月29日]
    【政经】周久耕被解职  
    [2008年12月29日]
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