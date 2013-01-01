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    【金融】29日日经指数微涨  
    [2008年12月29日]
    【产业】中国拟提高部分机电产品出口退税率  
    [2008年12月29日]
    【海外】韩抗议日本外务省主页刊载竹岛主权宣传册   
    [2008年12月29日]
    【海外】越南北部太原省现禽流感疫情  
    [2008年12月29日]
    【海外】阿富汗发生自杀式爆炸  
    [2008年12月29日]
    【海外】孟加拉国议会选举开始投票  
    [2008年12月29日]
    【产业】成都拟购3300套住房用于保障房  
    [2008年12月29日]
    【海外】西共体区域合作取得进展  
    [2008年12月29日]
    【政经】中俄两军总参谋长首次通过直通电话通话  
    [2008年12月29日]
    【海外】潘基文敦促有关各方停止在加沙的暴力和军事活动  
    [2008年12月29日]
    【海外】肯尼亚成品油价格不跌反涨  
    [2008年12月29日]
    【政经】中央预算执行审计追回被挤占挪用资金267.73亿  
    [2008年12月29日]
    【金融】29日沪深两市早盘双跌  
    [2008年12月29日]
    【海外】美将进行核聚变实验  
    [2008年12月29日]
    【海外】泰国反政府示威者封锁国会  
    [2008年12月29日]
    【海外】科威特放弃与陶氏化学合资  
    [2008年12月29日]
    【金融】瑞士信贷银行披露在麦道夫案中损失  
    [2008年12月29日]
    【金融】29日日经股指早盘下跌  
    [2008年12月29日]
    【海外】韩最大机构投资者将减少股市投资  
    [2008年12月29日]
    【海外】英国房价今年平均跌8.7%  
    [2008年12月29日]
    【产业】中国启动对欧盟碳钢紧固件反倾销调查  
    [2008年12月29日]
    【产业】日企扩大车用锂电池产能  
    [2008年12月29日]
    【海外】海合会讨论巴以局势  
    [2008年12月29日]
    【产业】日本钢铁巨头可能再次下调本财年盈利预期  
    [2008年12月29日]
    【金融】29日沪深两市双双低开  
    [2008年12月29日]
    【金融】29日人民币市场汇价  
    [2008年12月29日]
    【政经】中国对南亚局势表关切和担忧  
    [2008年12月29日]
    【海外】土耳其空袭库尔德工人党目标  
    [2008年12月29日]
    【海外】29日国际财经快报  
    [2008年12月29日]
    【海外】以军空袭加沙伊斯兰大学  
    [2008年12月29日]
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