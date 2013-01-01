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    【政经】香港即将恢复卖活鸡  
    [2008年12月29日]
    【政经】明年将有10亿人因缺粮挨饿  
    [2008年12月29日]
    【政经】陈水扁今日出庭  
    [2008年12月29日]
    【政经】问题奶粉责任企业出资2亿建赔偿基金  
    [2008年12月29日]
    【政经】中国护航舰艇进入新加坡海峡  
    [2008年12月29日]
    【海外】近九成英国消费者拟削减开支  
    [2008年12月29日]
    【产业】三鹿事件中以危险方法危害公共安全一案开审  
    [2008年12月29日]
    【海外】比利时众议院议长受权组阁  
    [2008年12月29日]
    【海外】索马里海盗将被送交也门司法机关  
    [2008年12月29日]
    【海外】联大主席谴责以色列空袭加沙  
    [2008年12月29日]
    【海外】法国呼吁巴以立即停火  
    [2008年12月29日]
    【海外】以军在加沙边境部署炮兵连  
    [2008年12月29日]
    【海外】以色列向加沙发动新空袭  
    [2008年12月29日]
    【海外】利比亚向加沙运送人道主义物资  
    [2008年12月29日]
    【海外】以军在加沙地带部署炮兵连  
    [2008年12月29日]
    【海外】阿盟与阿巴斯讨论加沙局势  
    [2008年12月29日]
    【政经】大亚湾核电站30年座谈会召开  
    [2008年12月29日]
    【海外】埃及和巴勒斯坦呼吁阿拉伯国家制止以色列轰炸  
    [2008年12月29日]
    【海外】以色列战机轰炸拉法地下通道  
    [2008年12月29日]
    【产业】中电投重组控股贵州金元集团  
    [2008年12月28日]
    【产业】连云港港迈进亿吨大港行列  
    [2008年12月28日]
    【产业】三大不利因素重创闽北柑橘产业  
    [2008年12月28日]
    【产业】国内首个新能源汽车产业基地建成  
    [2008年12月28日]
    【产业】国内最大一单新能源汽车采购合同签订  
    [2008年12月28日]
    【海外】2009年国际局势展望  
    [2008年12月28日]
    【海外】海合会峰会将讨论联手应对经济挑战  
    [2008年12月28日]
    【海外】巴勒斯坦开始哀悼死难同胞  
    [2008年12月28日]
    【政经】中国采取措施支持农民工返乡创业  
    [2008年12月28日]
    【政经】中央部署2009年三农工作  
    [2008年12月28日]
    【政经】新疆若羌4.2级地震  
    [2008年12月28日]
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