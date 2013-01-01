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    【产业】山东县域普及220千伏变电站  
    [2008年12月28日]
    【产业】北京公交引进800辆新能源客车  
    [2008年12月28日]
    【政经】云雾山隧道贯通  
    [2008年12月28日]
    【政经】衡茶吉铁路开工建设  
    [2008年12月28日]
    【政经】上海明年新开通四条轨道交通  
    [2008年12月28日]
    【政经】无锡长江饮水工程全面完成  
    [2008年12月28日]
    【政经】上海世博会主题馆结构封顶  
    [2008年12月28日]
    【政经】中央农村工作会议举行  
    [2008年12月28日]
    【海外】意大利人口出生率回升  
    [2008年12月28日]
    【政经】中央今年对西藏财政投资逾160亿元  
    [2008年12月28日]
    【政经】云南地震最新灾情报告  
    [2008年12月28日]
    【政经】以后可直接向外国申请专利  
    [2008年12月28日]
    【海外】几内亚政变军人暂停宵禁  
    [2008年12月28日]
    【产业】日本报业普现赤字  
    [2008年12月28日]
    【海外】安理会紧急会议磋商巴以冲突  
    [2008年12月28日]
    【海外】阿盟特别高峰会讨论巴以冲突  
    [2008年12月28日]
    【产业】山东在省外获得煤炭储量413亿吨  
    [2008年12月28日]
    【产业】新建太原南铁路客运站开工  
    [2008年12月28日]
    【产业】“长江第一隧”建成试通车  
    [2008年12月28日]
    【产业】国药控股重组宁夏医药  
    [2008年12月28日]
    【海外】以军空袭可能引发更多暴力  
    [2008年12月28日]
    【政经】云南震区已转移1.3万多人  
    [2008年12月28日]
    【政经】中新社评选出中国十大经济新闻  
    [2008年12月28日]
    【产业】在港注册船舶接近4000万总吨  
    [2008年12月28日]
    【海外】亨廷顿逝世  
    [2008年12月28日]
    【金融】国际经济一周大事回顾  
    [2008年12月28日]
    【海外】俄罗斯称有可能对乌克兰断气  
    [2008年12月28日]
    【海外】委内瑞拉面临油价持续下跌考验  
    [2008年12月28日]
    【海外】斯里兰卡炸弹袭击5人死亡  
    [2008年12月28日]
    【海外】孟加拉国翻车事故24人死亡  
    [2008年12月28日]
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