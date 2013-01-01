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    【政经】两岸手机漫游费明年起大幅降低  
    [2008年12月26日]
    【政经】医学院校首设控烟课程  
    [2008年12月26日]
    【海外】麻生指示研究赴索马里护航事宜  
    [2008年12月26日]
    【海外】韩政府调整明年出口目标  
    [2008年12月26日]
    【金融】中小板指数涨0.92%  
    [2008年12月26日]
    【政经】北京市价格举报三大热点  
    [2008年12月26日]
    【金融】沪深B股逆势上行  
    [2008年12月26日]
    【金融】沪深股市五连阴  
    [2008年12月26日]
    【海外】日职工月薪总额11月同比下降  
    [2008年12月26日]
    【海外】日完全失业率升至3.9%  
    [2008年12月26日]
    【政经】沈阳一男子非法设立记者站被判刑  
    [2008年12月26日]
    【政经】山西两名假记者敲诈勒索被判刑  
    [2008年12月26日]
    【产业】国产高端容错计算机项目启动  
    [2008年12月26日]
    【海外】孟逮捕八名极端组织成员  
    [2008年12月26日]
    【金融】沪深两市缩量窄幅震荡  
    [2008年12月26日]
    【海外】日本人均GDP降至第19位  
    [2008年12月26日]
    【金融】26日日经均价指数上涨140点  
    [2008年12月26日]
    【海外】日本11月家庭消费减少0.5%  
    [2008年12月26日]
    【政经】中国护航舰队赴索马里护航  
    [2008年12月26日]
    【海外】德军舰阻止索马里海盗劫持货轮  
    [2008年12月26日]
    【海外】刚果九人死于埃博拉病毒  
    [2008年12月26日]
    【政经】南水北调中线工程开工  
    [2008年12月26日]
    【政经】首届两岸法学研讨会闭幕  
    [2008年12月26日]
    【金融】日经股指早盘上涨1.12%  
    [2008年12月26日]
    【金融】26日早盘上证综指收报1847点  
    [2008年12月26日]
    【政经】易纲：中国经济基本面是好的  
    [2008年12月26日]
    【政经】无锡查处非法经营报纸案  
    [2008年12月26日]
    【海外】墨西哥明年汽车产量将大幅滑坡  
    [2008年12月26日]
    【海外】日本与越南签署自由贸易协定  
    [2008年12月26日]
    【海外】韩出口信心指数创新低  
    [2008年12月26日]
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