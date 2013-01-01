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    【海外】几政变军人提议召开协商会议  
    [2008年12月26日]
    【产业】百家日企将在华开办网上商城  
    [2008年12月26日]
    【政经】158名旅客从西安直飞台北  
    [2008年12月26日]
    【金融】刘明康：银行业总资产已超61万亿元  
    [2008年12月26日]
    【产业】统计显示，规模以上企业利润增幅回落  
    [2008年12月26日]
    【海外】俄黄金外汇储备增长创新高  
    [2008年12月26日]
    【金融】人民币对美元汇率小幅走高  
    [2008年12月26日]
    【金融】26日人民币市场汇价  
    [2008年12月26日]
    【海外】国际财经快报  
    [2008年12月26日]
    【海外】索马里否认总统辞职传闻  
    [2008年12月26日]
    【海外】法体育中心发现可疑爆炸物  
    [2008年12月26日]
    【海外】也门九名内阁成员辞职  
    [2008年12月26日]
    【金融】上证综指1852.91点开盘  
    [2008年12月26日]
    【海外】日本宏观经济大幅恶化  
    [2008年12月26日]
    【海外】乌克兰爆炸死亡人数升至22人  
    [2008年12月26日]
    【政经】蔬菜价格稳中微涨  
    [2008年12月26日]
    【政经】埃及总统会见李克强  
    [2008年12月26日]
    【海外】俄总统签署《反腐败法》  
    [2008年12月26日]
    【政经】最高法规范死刑停止执行程序  
    [2008年12月26日]
    【海外】孟加拉60万人负责大选安保  
    [2008年12月26日]
    【海外】俄全国房价10月起下滑  
    [2008年12月26日]
    【海外】阿根廷首现“倒债”企业  
    [2008年12月26日]
    【海外】俄击毙12名武装分子  
    [2008年12月26日]
    【海外】美驻土大使馆临时关闭  
    [2008年12月26日]
    【海外】国际经济简讯  
    [2008年12月26日]
    【金融】保监会公布保险中介市场普查结果  
    [2008年12月26日]
    【海外】俄军改革路径渐明  
    [2008年12月25日]
    【政经】日中确认继续合作处理遗留化学武器  
    [2008年12月25日]
    【政经】财政部、税务总局进一步部署增值税转型改革  
    [2008年12月25日]
    【政经】劳动合同签订率明显上升  
    [2008年12月25日]
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