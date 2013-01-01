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    【政经】青藏铁路西格线二线开通  
    [2008年12月25日]
    【政经】今年圈养大熊猫繁育成活31只  
    [2008年12月25日]
    【产业】列车运行图调整后客座能力新增14万/日  
    [2008年12月25日]
    【金融】台北股市下跌9点  
    [2008年12月25日]
    【政经】黑龙江明年公路投资逾200亿  
    [2008年12月25日]
    【政经】发改委启动编制节能灯推广计划  
    [2008年12月25日]
    【政经】香港车用石油气价格再减  
    [2008年12月25日]
    【金融】沪深两市双跌  
    [2008年12月25日]
    【金融】25日东京股市均价指数上涨0.97%  
    [2008年12月25日]
    【海外】缺乏维生素增加儿童患糖尿病风险  
    [2008年12月25日]
    【海外】美冰雪天气影响出行  
    [2008年12月25日]
    【海外】日企业服务价格现五年最大降幅  
    [2008年12月25日]
    【金融】25日日经股指早盘上涨0.42%  
    [2008年12月25日]
    【海外】巴西11月钢产量下降19.8%  
    [2008年12月25日]
    【政经】天津放宽创业准入门槛  
    [2008年12月25日]
    【海外】俄要求乌克兰偿清天然气欠费  
    [2008年12月25日]
    【金融】25日上证综指收报1863点  
    [2008年12月25日]
    【政经】南极考察队挺进冰盖平缓区域  
    [2008年12月25日]
    【海外】美个人消费开支连续下降  
    [2008年12月25日]
    【产业】美耐用品订货11月下降1%  
    [2008年12月25日]
    【海外】几内亚政变军人推迟宵禁  
    [2008年12月25日]
    【海外】美国上周贷款申请数量飙升  
    [2008年12月25日]
    【金融】ST兴业再换“大王”旗  
    [2008年12月25日]
    【产业】GMAC变身银行控股公司  
    [2008年12月25日]
    【政经】中缅签署天然气购销协议  
    [2008年12月25日]
    【海外】美零售商店圣诞销量暗淡  
    [2008年12月25日]
    【政经】北京实际利用外资首破60亿美元  
    [2008年12月25日]
    【政经】发改委要求加强节日市场价格监管  
    [2008年12月25日]
    【产业】富通亏损近3亿欧元  
    [2008年12月25日]
    【政经】齐齐哈尔市发生停热事件  
    [2008年12月25日]
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